تقرير: محمد العويس حارس النادي الأهلي السعودي يقترب من الرحيل عن الفريق

كشفت تقارير صحفية، عن مفاوضات متقدمة جرت بين محمد العويس، حارس مرمى النادي الأهلي السعودي، وأحد أندية العاصمة الرياض.

وقالت صحيفة "الوطن"، إن مفاوضات سرية جرت بين رئيس النادي العاصمي واللاعب ووكيل أعماله، من أجل الظفر بخدمات الحارس ابتداء من الموسم المقبل.

وتحدثت الصحيفة عن أن اللاعب أبدى رغبته في العودة إلى الرياض، وتمثيل النادي العاصمي، الذي اشترط أن يفسخ الحارس عقده مع الأهلي بالتراضي.

يذكر أن عقد الحارس قد كلف الأهلي 30 مليون ريال، منها 10 ملايين ريال مقدم عقد، و20 مليونا كرواتب للاعب موزعة على 5 سنوات مدة العقد بمعدل 4 ملايين لكل موسم.

وبحسب الصحيفة، فإن العويس يستطيع فسخ عقده مع ناديه، لا سيما أن مستحقاته المتأخرة لدى الأهلي تتجاوز 5 ملايين ريال، وأن وكيل أعماله خاطب إدارة النادي بتأخر استلام موكله رواتبه الشهرية لفترة طويلة، مما سيؤدي إلى فسخ العقد من قبل اللاعب إذا لم يتم تسليمه راتب شهرين.

وتحدثت الصحيفة عن أن الحارس ووكيل أعماله يتجهان إلى إنهاء الارتباط مع الأهلي وإنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين، بتنازل العويس عن مستحقاته المتأخرة، التي تجاوزت 5 ملايين ريال، ليكون جاهزا للتوقيع مع النادي العاصمي قبل الإعداد للموسم المقبل.

يذكر أن منافسة شرسة دارت بين الأهلي والهلال قبل نجاح الأهلي في خطف الحارس في صفقة هزت الشارع الرياضي وقتها.