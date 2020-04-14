"يوم القيامة ستدفعون الثمن".. نور الدين أمرابط يرد على تقارير رفض تخفيض راتبه وتهديده بالرحيل عن نادي النصر السعودي (فيديو)

حرص المغربي نور الدين أمرابط، نجم نادي النصر السعودي، على الرد بحسم على مروجي شائعات طلبه الرحيل ورفضه طلب إدارة ناديه تخفيض راتبه في الفترة الحالية بعد انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وقال أمرابط في تصريحات خلال بث مباشر عبر تطبيق مشاركة الصور "إنستغرام"، نشرها، يوم الثلاثاء، إنه يعتزم استكمال مدة عقده مع النصر، والمتبقي منه عام واحد، كما يرغب في الاستمرار أطول وقت ممكن بقميص الفريق.

وأضاف: "أود الاستمرار مع النصر إذا أرادوا ذلك، أهدف إلى تمثيل فريقي الحالي أطول وقت ممكن، ولم أساومه على الإطلاق في مسألة تخفيض الراتب إلى النصف، فهذا تم بموافقتي".

وأضاف: "لدي عام آخر في عقدي وأنا سعيد في النادي، لا أعلم ما يقوله الناس في تويتر، وعيب عليكم تكتبون كلام عني أنا لم أقله أو صرحت به، هذا كذب ويوم القيامة ستدفعون الثمن".

🎙نور الدين امرابط : -"خفـضت راتبي بـ إرداتي , الاعلام الكـاذب سوف يدفع الثـمن يوم القـيامة!". pic.twitter.com/BbcLPI3Nv7 — كورة النصر 🦁 (@9Kora) April 13, 2020

وشدد النجم المغربي على أن مدرب السد القطري، الإسباني تشافي هيرنانديز عرض عليه الانتقال إلى فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بجانب تلقيه عروضًا أخرى من الصين، مضيفًا: "ولكن رغبتي تتمثل في البقاء مع النصر".

وعن أقرب اللاعبين له في النصر، قال: "كثيرون، وجميعهم أصدقاء في الميدان، يعجبني اللعب مع عبدالرزاق حمدالله، وهو بمثابة أخي خارج الملعب، كما أستمتع بمجاورة يحيى الشهري خلال المباريات، حيث يذكرني أسلوبه بالهولندي شنايدر".

وبشأن أفضل مباراة لعبها مع النصر، أشار: "أعتقد كانت الفوز على الهلال 3/2، والتي تصدرنا بعدها الدوري السعودي في الموسم الماضي، كانت مباراة هامة للغاية؛ لأننا كنا مهددين بعدم التتويج في حال تعرضنا للهزيمة، ولكن تمكنا من الفوز وكان الدوري رائعًا".

كريم الأحمدي يسأل امرابط : لماذا لا تأتي الى #الاتحاد؟ 🤔

مرابط: تلقيت عرض شفهي من تين كات. 🙂 pic.twitter.com/C57wPRTMkn — ITTI MIRROR (@IttiMirror) April 14, 2020

وأكد أمرابط أنه يقضي أوقاتًا مميزة في السعودية، وتحدث عن نجم نادي الهلال، البيروفي أندريه كاريلو قائلًا: "إنه لاعب رائع، وتجمعنا علاقة وطيدة، حيث يسكن في المقر السكني الذي أعيش فيه".

وكان النصر تعاقد رسميا في يوليو 2018 مع أمرابط، قادما من واتفورد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.