الأهلي والوحدة يهددان استمرار صالح الشهري مع نادي الهلال السعودي

فتحت إدارة ناديي الأهلي والوحدة السعوديين، باب المفاوضات مع مجلس إدارة الرائد، للحصول على خدمات صالح الشهري مهاجم الفريق المعار إلى نادي الهلال.

ونشرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية تقريرا أشارت فيه إلى أن عدم تقديم الهلال لعرض رسمي إلى الرائد لشراء الشهري بشكل نهائي، جعل الأهلي والوحدة يرغبان في الظفر بتوقيع اللاعب، لرغبتهما في تعزيز هجومهما بلاعب محلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوحدة، اتفق مع إدارة فهد المطوع على بنود الصفقة، إلا أن إتمامها معلق بموافقة اللاعب.

فيما قدم نادي الأهلي عرضا جادا لاستعادة المهاجم الذي بدأ مسيرته معه "2009 ـ 2015، قبل أن ينتقل بين أندية عدة كالرائد والهلال، علما بأنه سبق أن أعير من الأهلي لنادي ديبورتيفو مافرا البرتغالي "درجة ثانية".

وضم الهلال اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، حيث خاض معه 17 مباراة (635 دقيقة) في كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ومباراة في دوري أبطال آسيا وأسهم في تسجيل ثمانية أهداف (سجل سبعة أهداف وصنع هدفا).

من جانبه، أكد حسن العتيبي مدير أعمال اللاعب أنه قبل توقف الأنشطة الرياضية بسبب أزمة فيروس كورونا كان هناك مفاوضات مع ناديين عازمين على كسب خدمات اللاعب إضافة إلى ناديه للإبقاء عليه بشكل نهائي.

وأضاف: "بعد الأزمة الحالية وتوقف كل شيء، مصلحة اللاعب ورغبته هي الأهم، إضافة إلى العرض المادي المناسب".