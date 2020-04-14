عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية: حرب الأجيال في الريال وجدل عودة الدوريات

شكلت أخبار سوق الانتقالات والمفاوضات الجارية لتمديد عقود لاعبين وموعد عودة المنافسات المحلية والقارية العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بقضية تخفيض الرواتب في السعودية والإمارات وأزمة برشلونة حيث قرر مجلس إدارة رفع دعوى قضائية ضد روسود وقرار توتنهام ضد موظفيه.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مهاجم أتليتك بلباو وأسطورته اريتز أدوريز وكتبت: "إذن قولوا وداعا لأحد العظماء".

كما تحدثت عن ريال مدريد وكتبت: "حرب الأجيال في البيت الأبيض"

سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل التشيلي أرتورو فيدال لاعب برشلونة وكتبت:" إنتر ميلان وفيدال يتفاوضان"

كما تحدثت عن قرارات مجلس إدارة برشلونة وكتبت: "برشلونة يقرر رفع دعوى قضائية ضد إيميلي روسود".

الصحيفة تحدثت عن ريال مدريد وكتبت: "هالاند لا يرغب في التوقيع لريال مدريد".

الصحيفة اهتمت بدوري أبطال أوروبا وكتبت: "دوري الأبطال في أغسطس وفي لقاء واحد"

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على العروض التي تلقاها عدة لاعبين شباب في برشلونة وكتبت: "عروض للاعبي برشلونة الشباب"

كما اهتمت بقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكتبت "كرة القدم بصيغ جديدة".

الصحيفة تحدثت عن اجتماع مجلس إدارة برشلونة وكتبت: "برشلونة يعيد تكوين مجلس إدارته ويقاضي إيميلي روسود".

آس

ركزت الصحيفة على مفاوضات ريال مدريد مع قائده سيرجيو راموس لتمديد عقده وكتبت: "بدأ العد التنازلي".

كما تحدثت عن قرار مجلس إدارة برشلونة وكتبت: "برشلونة يقرر إجراء قضائي ضد روسود"

كما اهتمت بصراع رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم وكتبت: "رابطة الليغا تقاضي الاتحاد الإسباني".

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على قرار إدارة توتنهام ضد موظفيها وكتبت: "توتنهام يتخذ قرارا مثيرا للجدل تجاه الموظفين الذين لا يلعبون".

كما تحدثت عن رغبة زيدان في التعاقد مع ساديو ماني وكتبت: "زين الدين زيدان من أجل ماني".

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على موعد عودة الدوري الفرنسي وكتبت: "17 يونيو: تاريخ مثالي".

كما تحدثت عن طواف فرنسا الشهير وكتبت: "طواف فرنسا مطالب بتغيير موعده"

الصحيفة اهتمت بسوق الانتقالات وكتبت: "موريس قريب من رين"

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على موعد عودة الدوري الإيطالي والجدل الدائر حول الموضوع وكتبت: "في حالة من الفوضى".

كما تحدثت عن احتمالات عودة الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي وكتبت: "حتى الدوري الإسباني مقسم والدوري الإنجليزي في ويمبلي؟".

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على موعد عودة لقاءات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكتبت: "كؤوس أغسطس"

كما تحدثت عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وانتصار النجم الإيطالي السابق فيالي على مرض السرطان.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على تصريحات النيجيري أحمد موسى لاعب النصر وكتبت: " موسى: هنا عائلتي آمنة"

كما تحدثت عن كرة القدم السعودية وأخبار الأندية واللاعبين وكتبت: "80 مليون تدعم الأندية"، والاتحاد يخاطب اللاعبين ورومارينيو يغادر" و"السلومي: الصليبي قادني للنجوم" و"الدوسري يستعد بالسباحة"

كما اهتمت بأخبار دولية وكتبت: "كورونا يهدد طواف فرنسا" و"الفرنسي يبحث عن بديل كاسيميرو"

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على الرياضيين أصحاب الهمم في الإمارات وكتبت: "أشادوا بالفحص المنزلي، رياضيو أصحاب الهمم: شكرا محمد بن زايد".

كما تحدثت عن مصير الدوري الإماراتي وكتبت: "الرابطة تتفق مع الرؤية العالمية: لا اتجاه لإلغاء الدوري".

واهتمت بقضية تخفيض الرواتب في السعودية والإمارات وكتبت: "الأندية السعودية تخفض رواتب المحترفين 50 في المائة"، و"اتفاق على نموذج موحد لخفض الرواتب".

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على تطوير منتخبات الإمارات وكتبت: "5 أولويات في اتحاد الكرة لتطوير المنتخبات".

كما تحدثت عن تطوع الرياضيين وأنشطتهم في الإمارات وكتبت: "التطوع ضد كورونا تفاعل كبير من الرياضيين" و"إطلاق تحدي النجوم افتراضيا".