خالد الغامدي: وقعت لنادي الهلال ثم رجعت للنصر دون تهديد (فيديو)‎

قال خالد الغامدي لاعب نادي الفيصلي إنه وقع لنادي الهلال السعودي، قبل أن يتراجع ويبقى في النصر العام 2014.

وفي لقاء مع برنامج "الدوري مع وليد" قال وليد الفراج للغامدي إنه وقع لنادي الهلال في أبريل 2014، حيث كان يتبقى في عقده مع النصر 6 أشهر، وهو ما يتيح للاعب التفاوض مع أي ناد دون موافقة ناديه الذي يلعب له.

ورد اللاعب "أنت ما تقول شيء غلط، صحيح أنا وقعت للهلال في 2014، لكن ما صار شيء مما تناقله الناس، لم تنكشف العقود، رجعت للنصر، كان يوجد أمور قانونية، لأن الهلال لم يقدر الإعلان عن الصفقة، وأنا احترمت منافسة النصر، ولم أعلن".

وأضاف رجعت بشكل طبيعي، لأنني حققت كأس ولي العهد كانت الأولوية لبيتي الأول وبسبب الأمير فيصل بن تركي، سالفة وعدت".

وعما إذا تعرض للابتزاز أو التهديد من نادي النصر قال الغامدي: "هذا الكلام أبدا ليس صحيحا، الموضوع مراجعة تفكير وحسابات، ومشاعر كوني حققت كأس ولي العهد، والنصر بيتي، كان الخيار الاختيار هنا أو هنا، وأنا فضلت نادي النصر، أشكر الهلال لأنه السبب الرئيس لأنه عقدي ارتفع، الهلال كان وجه خير، ولتعذرني جماهير الهلال لأن الصفقة لم تتم".

وعما إذ ا رجع به الزمن وإن كان سيختار إتمام الصفقة أم سيجدد للنصر قال الغامدي: "الهلال كبير والنصر كبير، أنا اتخذت قراري، وحققت بعدها بطولة الدوري، وما حصلته من النصر خير، ولو تمت الصفقة سأكون سعيدا، ففي كلا الحالتين أنا كسبان".

يشار إلى أن خالد الغامدي غادر النصر العام 2019 إلى الرائد، ويلعب الآن مع الفيصلي.