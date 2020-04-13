حقيقة تهديد نورالدين أمرابط بالرحيل عن نادي النصر السعودي

كشف مصدر وثيق الصلة بإدارة نادي النصر السعودي، عن حقيقة ما تردد عن تهديد اللاعب المغربي نورالدين أمرابط بالرحيل عن العالمي؛ بسبب مطالبة الإدارة له بتخفيض راتبه؛ نظرا للأوضاع الراهنة بسبب تفشي فيروس كورونا والتأثيرات الاقتصادية التي طالت كافة الأندية.

وأوضح المصدر في تصريحات لشبكة "إرم نيوز"، أن شيئا من هذا القبيل لم يحدث، ولم تتحدث الإدارة مع اللاعب في هذا الشأن، بل إنها تبحث تجديد التعاقد معه لموسمين إضافيين.

وقال المصدر: "اللاعب يتواجد في الوقت الراهن في هولندا، والإدارة بانتظار عودته واستقرار الأمور بشأن جائحة كورونا لتمديد التعاقد معه".

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن أن أمرابط هدد بالرحيل عن النصر الفترة المقبلة؛ حال تخفيض راتبه.

ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية تقريرا، قالت فيه إن أمرابط رفض طلب إدارة ناديه بخفض راتبه لتخفيف الأعباء المالية على الفريق، في ظل توقف وتعليق الأنشطة الرياضية؛ بسبب الإجراء الاحترازي عقب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة إلى أن أمرابط هدد إدارة ناديه بالرحيل عن الفريق حال تم إجباره على تخفيض راتبه، بعد أن رفضت إدارة النصر، في وقت سابق، تلبية مطالبه بزيادة وتحسين راتبه الشهري.