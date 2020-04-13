بدء مفاوضات أندية الدوري السعودي لخصم 50% من رواتب اللاعبين

أعلن مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الإثنين، رسميا، بدء التفاوض مع اللاعبين والمدربين لتخفيض رواتبهم بنسبة 50%.

وأوضحت مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي، في بيان، أن الأندية اتفقت على أن يبدأ الخصم لمن يتجاوز راتبه الشهري 20 ألف ريال، حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان أن عودة النـشاط الرياضي للدوري السعودي يخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة مع الجهات الصحية المختصة، بما يتوافــق مـع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد.

وأمس الأحد، أعلن نادي الهلال تقليص رواتب لاعبيه، دون الكشف عن القيمة التي ستُخصم.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، منتصف مارس الماضي، تعليق كافة مسابقاته الرياضية، وذلك بعد ختام الجولة 22 للدوري المحلي؛ بسبب فيروس كورونا.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وفي رصيده 51 نقطة من 22 مباراة، ويتقدم بـ6 نقاط عن النصر الثاني.