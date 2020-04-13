إبراهيم سويد لاعب منتخب السعودية السابق يرد على أنباء وفاته

رد إبراهيم السويد، لاعب الأهلي والاتحاد ومنتخب السعودية السابق، على أنباء وفاته التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية.

وصعد هاشتاق إبراهيم سويد في ذمة الله، ليتصدر تويتر بالمملكة العربية السعودية، قبل يومين؛ ما خلق جدلا واسعا.

اطمأنكم انا بخير وصحه وعافيه ، تشابه اسماء ، والله يرحم الميت ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ، ولكل من سأل سألت عنك العافية . #ابراهيم_سويد_في_ذمه_الله — ابراهيم السويد (@ibrahim_swaeed) April 11, 2020



وغرد إبراهيم السويد عبر تويتر: "أطمئنكم أنا بخير وصحة وعافية، تشابه أسماء، والله يرحم الميت ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ولكل من سأل سألت عنك العافية".

وأثار تشابه الأسماء خلطا، فذهب كثيرون إلى أن المتوفى هو لاعب الأهلي والاتحاد السابق.

وإبراهيم السويد أيضا هو عضو جمعية رعاية الرياضيين بجدة.

ونشر إبراهيم السويد فيديو دعما لمنسوبي الدفاع المدني، حيث غرد: "#سلامتك_بمنزلك_غايتنا شكرا لكل منسوبي #الدفاع_المدني على هذه الحملة التوعوية لأفراد المجتمع في هذا الوقت للحفاظ على سلامة الجميع في منازلهم".