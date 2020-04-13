شرط غريب من جيوفينكو للموافقة على تخفيض راتبه مع نادي الهلال السعودي

اشترط الإيطالي سباستيان جيوفينكو مهاجم نادي الهلال السعودي، فسخ تعاقده مع الزعيم بنهاية الموسم، مقابل الموافقة على تخفيض راتبه.

ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية تقريرًا أشارت فيه إلى أن جيوفينكو وضع شرطًا لإدارة ناديه مقابل موافقته على تخفيض راتبه في الفترة الحالية، وهو أن تفسخ عقده نهاية الموسم من أجل العودة مجددًا للدوري الإيطالي، وبالتحديد الانتقال إلى فريق إنتر ميلان أو بارما، مقابل تنازله عن المبالغ.

وأعلن نادي الهلال السعودي تقديم لاعبيه مبادرة تتمثل بخفض رواتبهم الشهرية، خلال فترة تعليق النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر النادي في بيان نشره عبر حسابه على تويتر: "المبادرة تأتي من اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري، لتمكين النادي من تلافي أي آثار اقتصادية متوقعة بسبب هذه الجائحة، التي ألقت بظلالها على الحركة العامة والرياضية من حول العالم".

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الهلالية تركت مسألة الاستغناء عنه للمدير الفني رازفان لوشيسكو الذي سيحدد في نهاية الموسم أسماء اللاعبين المغادرين.

ولم يعلن هداف فريق الهلال المحترف الفرنسي بافتيمبي غوميز عن موقفه من القرار الذي يتوقع أن يرفضه، بسبب طلبه تحسين ميزات عقده الجديد الذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

كما أعلن مدرب الفريق رازفان لوشيسكو موافقته على تخفيض راتبه بمقدار 50% بعد الاتفاق مع إدارة ناديه.

يذكر أن إدارة نادي الهلال كانت قد بدأت المفاوضات مع لاعبي فريقها والأجهزة الفنية والإدارية قبل أيام قليلة، من أجل الخصم من رواتبهم طوال استمرار أزمة كورونا.

وثمنت إدارة النادي العاصمي المبادرة التي تعكس مدى استشعار أعضاء فريق كرة القدم بالنادي للمسؤولية، وتكاتفهم مع ناديهم في مختلف الظروف.

من جهة أخرى كشف محمد الشلهوب قائد الهلال، أن قرار تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 50%، جاء كمبادرة من لاعبي النادي تجاه ناديهم في ظل الظروف الحالية التي تعاني منها جميع القطاعات.

وقال الشلهوب في تصريحات بالفيديو تم تداولها أن المبادرة جاءت كمساهمة بسيطة من اللاعبين، تجاه ناديهم والكرة السعودية، في ظل تأثر الكرة العالمية والسعودية بجائحة كورونا.