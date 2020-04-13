تقارير.. نور الدين أمرابط يهدد نادي النصر السعودي بالرحيل

هدد المغربي نور الدين أمرابط لاعب نادي النصر السعودي، بالرحيل عن العالمي خلال الفترة المقبلة، حال تخفيض راتبه.

ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية تقريرا قالت فيه إن أمرابط رفض طلب إدارة ناديه خفض راتبه في الفترة الحالية لتخفيف الأعباء المالية على الفريق، في ظل توقف وتعليق الأنشطة الرياضية، بسبب الإجراء الاحترازي عقب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة إلى أن أمرابط هدد إدارة ناديه بالرحيل عن صفوف الفريق في حال تم إجباره على الخفض، بعد أن رفضت الإدارة النصراوية في وقت سابق تلبية مطالبه بزيادة وتحسين راتبه الشهري.

وكان الدولي المغربي نور الدين أمرابط غادر الأراضي السعودية متجها إلى هولندا، للبقاء بجانب عائلته خلال فترة التوقف الحالية بسبب أزمة فيروس كورونا.

وفرضت السعودية قيودا صارمة على حركة الطيران، كإجراء احترازي لمواجهة الوباء المستجد، وللحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، إلا أنها تفتح من فترة لأخرى، المجال أمام العالقين للخروج أو الدخول إلى المملكة، وذلك بعد أخذ التصاريح اللازمة لذلك، ووفق إجراءات وقائية.