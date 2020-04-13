عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية: ريال مدريد "الفرنسي" وسوق الانتقالات وأزمة الرواتب (صور)

شكلت أخبار سوق الانتقالات ومستقبل عدة نجوم، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية، الصادرة اليوم الإثنين.

كما اهتمت الصحف بقضية تخفيض الرواتب في الدوريين السعودي والإماراتي، وبحث ريال مدريد عن خليفة كاسيميرو وتحديد توتنهام لسعر خيالي لنجمه هاري كين.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على أولويات ريال مدريد في سوق الانتقالات وكتبت: "هالاند ثم مبابي"

كما تحدثت عن توقيف محاولة عودة ريال سوسيداد للتدريبات، وكتبت: "توقيف عودة ريال سوسيداد للتدريبات".

كما اهتمت الصحيفة باستفتائها حول الأفضل في أوروبا.

سبورت

ركزت الصحيفة، على مهاجم أنتر ميلإنتر ميلانانو الذي يرغب برشلونة في ضمه، وكتبت: "لوتارو قريب جدا".

كما تحدثت عن هاري كين وكتبت: "توتنهام يحدد سعر هاري كين في 227 مليون يورو".

كما اهتمت بالأرجنتيني ليونيل ميسي، وكتبت: "ميسي المهاجم الأكثر حسما في العقد الأخير".

واهتمت أيضًا بريال مدريد، وكتبت:" زيدان يرغب في جعل ريال مدريد فريقا فرنسيا".

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة، على حوارها مع الكرواتي إيفان راكيتش، والذي قال: "سأقرر مستقبلي".

كما تحدثت عن تصريحات ممثل مهاجم إنتر ميلان، وكتبت: "من المحتمل بشكل كبير أن يذهب لوتارو لبرشلونة".

كما اهتمت بريال مدريد، وكتبت: "تمديد عقد بنزيما في الطريق الصحيح وتمديد عقد سيرجيو راموس يتعقد".

آس

ركزت الصحيفة، على بحث ريال مدريد على نسخة من كاسيميرو، وكتبت: "محاولة استنساخ كاسيميرو مع الإشارة لثلاثة لاعبين، وهم: كانتي، وكامافينغا، وسوماري

كما تحدثت الصحيفة، عن إلغاء ريال سوسيداد لفكرة العودة للتدريبات الثلاثاء القادم.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة، على السائق البريطاني الراحل السير سترلينغ موس، وكتبت: "الإشادة بالسير سترلينغ موس بعد وفاته على قدم المساواة بمحمد علي كلاي وبيليه".

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة، على السائق البريطاني السير سترلينغ موس الراحل، وكتبت: "السير سترلينغ موس أسطورة دون تاج".

كما تحدثت عن اهتمام باريس سان جرمان بحارس أياكس، وكتبت: "باريس سان جيرمان حاول التعاقد مع أونانا".

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على قضية تخفيض الرواتب في الاندية السعودية، وكتبت: "مقترح تخفيض الرواتب يجمع الأندية".

كما تحدثت عن أخبار كرة القدم السعودية وأنديتها، وكتبت: "الهلال يبلغ لاعبيه بالـ50 في المائة"، و"المطلق: هدف المشعل في الديربي صحيح".

كما كتبت "التعاون يؤجل ملف ماتشادو"، و"جوليانو صانع أفراح النصر".

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة، على قرارات اتحاد الكرة في الإمارات، وكتبت:" اتحاد الكرة يمدد إيقاف النشاط الرياضي، تخفيض 40 في المائة من رواتب اللاعبين والمدربين".

كما تحدثت عن أخبار الأندية وهوايات اللاعبين، وكتبت: "الزعيم يطلق مبادرات التواصل"، و" هوايات جديدة لنجوم دورينا، جابر حلاق وريان يسلم يحضر القهوة".

الصحيفة اهتمت بملف دولي، وكتبت: "بوغبا يفتقد الروتين اليومي مع يونايتد".

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة، على قضية تخفيض رواتب اللاعبين في الدوري الإماراتي وإيقاف النشاط الرياضي، وكتبت:" اتحاد الكرة: تخفيض رواتب اللاعبين 40 في المائة وتمديد إيقاف المنافسات حتى إشعار آخر "

كما تحدثت عن أخبار الأندية واللاعبين في الإمارات، وكتبت: "النصر يعرض التجديد على نيغريدو لموسم"، و"أروابارينا يدرب الشارقة موسمين"، و"100 ألف درهم من الرابطة لمكافحة كورونا".

واهتمت الصحيفة بأخبار دولية، وكتبت: "الملكي يدرس استئناف التدريبات" و"مشجعون افتراضيون في مدرجات بيلاروسيا"، و"بيراميدز يتعاقد مع أحمد فتحي"، و"وفاة سترلينغ أسطورة الفورمولا 1".