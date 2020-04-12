بيان رسمي من نادي الهلال السعودي بشأن أجور ورواتب لاعبيه.. تعرف عليه

أعلن نادي الهلال السعودي تقليص رواتب لاعبيه، بسبب جائحة كورونا التي انتشرت في الفترة الأخيرة.

وأصدر نادي الهلال بيانا رسميا قال فيه إن لاعبيه قرروا الموافقة على تخفيض رواتبهم، دون الكشف عن القيمة التي ستُخصم.

وقالت إدارة الزعيم في بيانها، إنها تثمن مبادرة اللاعبين.

📄 لاعبو #الهلال يخفّضون رواتبهم بسبب "#كورونا"..

والإدارة تثمّن مبادرتهم 🙏🏼 pic.twitter.com/qgQYu2lInj — نـ ا د ي ا لـ ـهـ ـلا ل السعودي (@Alhilal_FC) April 12, 2020

يذكر أن الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب نادي الهلال السعودي أكد أنه وافق على الفور بتخفيض راتبه للنصف بمجرد أن طلبت منه إدارة الهلال ذلك.

وقال المدرب في تصريحات نقلتها صحيفة "gsp": "جائحة كورونا ستترك آثارا اقتصادية مؤلمة على جميع الأندية، الرواتب سيتم تخفيضها بسبب عدم وجود أي مصدر دخل في الوقت الحالي".

وأضاف: "لم تكن مبادرة مني، طلبت إدارة الهلال مني تخفيض الرواتب للنصف في الفترة المقبلة من مارس حتى يونيو على الأقل ووافقت على الفور لأني أعلم التأثيرات المادية على كافة الأندية".

ويتصدر الهلال ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، يليه النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

وكشفت تقارير صحفية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم اتخذ قرارا أوليا باستكمال الدوري السعودي للمحترفين في أغسطس المقبل.

وبحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" فإن الاتحاد السعودي سيستكمل دوري المحترفين بداية من الموسم المقبل، ويتوقع أن يكون ذلك في أغسطس المقبل، وسيضع آلية لدوري الموسم المقبل 2020/2021، وكيف سيتم ضغط الجدول أو تمديده لما بعد شهر مايو من 2021، بحسب جدولة دوري أبطال آسيا المقبل.