تقرير يكشف موقف لوتشيسكو مدرب نادي الهلال السعودي من ضم فالكاو

كشفت تقارير صحفية كولومبية النقاب عن أن الروماني رازفان لوتشيسكو المدير الفني لنادي الهلال السعودي مصمم على استقطاب الكولومبي رادميل فالكاو لصفوف ناديه حال فشل الإدارة بتجديد عقد الفرنسي بافيتمبي غوميز.

وقالت صحيفة "as" بالكولومبية إن اللاعب الذي يعاني حاليًا من إمكانية تخفيض راتبه مع غلطة سراي التركي سيحل على ضعف راتبه الحالي إذا انتقل للهلال.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يحصل حاليًا على راتب سنوي يبلغ 5 ملايين يورو، حيث تسعى إدارة النادي التركي إلى تخفيض الراتب فيما سيحصل على 10 ملايين يورو مع الهلال سنويًا.

وكان اللاعب قد خرج في تصريحات صحفية سابقة تحدث فيها عن رغبته في البقاء مع النادي التركي، مشددًا على أنه سعيد معهم ولا يوجد أي سبب للرحيل عن الفريق والانتقال للهلال.

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية قد تحدثت عن أن الهلال يضع في حساباته كلًا من رادميل فالكاو، واللاعب الأرجنتيني روجيليو فونيس موري لاعب مونتيري المكسيكي.