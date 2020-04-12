عبد العزيز المريسل يثير جدلا بتأكيده موعد إلغاء الدوري السعودي بكافة نتائجه (فيديو)

أثار الإعلامي الرياضي، عبد العزيز المريسل، والمعروف بانتمائه لنادي النصر السعودي، جدلًا كبيرًا بتصريحاته التلفزيونية، بشأن موعد إلغاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لهذا الموسم، والذي تم تعليقه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت وزارة الرياضة قرارًا بتجميد كافة الأنشطة الرياضية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المريسل في تصريحات تلفزيونية، إن لديه معلومة مؤكدة بنسبة 99.9%، أن مباريات الدوري حال عدم استئنافها خلال أغسطس المقبل، سيتم إلغاء الدوري بكافة نتائجه.

وتابع، أن إلغاء الدوري سيكون بسبب وجود ارتباطات كثيرة متعلقة، سواء بالأندية أو المنتخب السعودي.

وكشف، أن ارتباطات العقود والدوري السعودي، بدوريات أخرى، يجبر اتحاد الكرة على اتخاذ قراره بإلغاء الموسم الرياضي.

عبدالعزيز المريسل :اذا لم نلعب قبل شهر اغسطس الدوري سوف يلغى بكل نتائجه

. الحصاد الرياضي... pic.twitter.com/m0TXivmG0D — الحصاد الرياضي (@alhisad_sport) April 12, 2020

وأشار: "يوم الإثنين هناك اجتماع بين مسؤولي الأندية ورابطة الدوري للحديث عن موعد استئناف الدوري، رغم أنه لن يتم فيه حسم أي شيء، وهذا قرار لا يمكن اتخاذه من قبلهم، ولا أعتقد أننا لا نستطيع اللعب في أغسطس، وإذا لم نلعب قبل ذلك لن يستأنف الدوري".

عبدالعزيز المريسل : يوم الاثنين هناك اجتماع بين رابطة المحترفين و الاندية

. الحصاد الرياضي... pic.twitter.com/en28gozgJY — الحصاد الرياضي (@alhisad_sport) April 12, 2020

وقالت تقارير نقلًا عن وسائل إعلام سعودية، بينها صحيفتا "الشرق الأوسط" و"الرياضية"، إن رابطة الدوري السعودي للمحترفين تبحث مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالإضافة إلى وزارة الرياضة، موعدًا جديدًا لعودة المسابقة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير، أن السيناريو الأبرز قد يكون عودة منافسات الدوري السعودي خلال شهر مايو المقبل، وذلك في حالة انحسار انتشار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير، أنه قد تم الاتفاق على منح الأندية فترة تمتد لأسبوعين من أجل الاستعداد للعودة إلى المباريات، حال الاستقرار على الموعد الجديد.

ومن ضمن السيناريوهات التي تم طرحها، ترحيل المسابقة بأكملها لتُستأنف في العام المقبل.

ويتصدر نادي الهلال جدول ترتيب الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر، فيما يحتل الوحدة المركز الثالث برصيد 39 نقطة، والأهلي رابعًا برصيد 37 نقطة.