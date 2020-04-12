النادي الأهلي السعودي يحصل على موافقة مبدئية من لاعبيه لتخفيض رواتبهم

كشفت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة عبد الإله مؤمنة، تلقت بوادر إيجابية من قبل عدد من لاعبي الفريق الأول، لتخفيض رواتبهم الشهرية لمدة 4 أشهر، هي مارس وأبريل ومايو ويونيو، بنسبة لم يتم تحديدها بشكل نهائي حتى الآن.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلا عن مصادرها الخاصة، فإن مسؤولي النادي الأهلي وضعوا القرارات والتوصيات الأخيرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال اللجنة الخاصة، التي شكلها لبحث أفضل السبل للتعامل مع الجائحة العالمية، لتكون خارطة الطريق لها، وكان من أهم توصياتها تمديد عقود اللاعبين الاحترافية التي تنتهي مع نهاية شهر يونيو المقبل، لتنتهي مع نهاية الموسم الرياضي الحالي، بحسب تحديد الاتحادات المحلية، مع الحض على وصول الأندية الرياضية لصيغة اتفاق وتفاهم مع لاعبيها المحترفين لتخفيض أجورهم المالية.

ويعد النادي الأهلي ثاني فريق سعودي من حيث مجموع القيمة المالية للاعبيه، بحسب مواقع سوق انتقالات اللاعبين على مستوى العالم، ويملك فريق النادي الأهلي ثلاثة لاعبين من محترفيه الأجانب في قائمة أعلى خمسة لاعبين أجرا على المستوى المحلي.

ويتصدر البرازيلي جوزيف دي سوزا قائمة الأعلى أجرا في صفوف فريق الأهلي بقيمة سوقية تصل إلى 12 مليون يورو، ويأتي ثانيا اللاعب دغانيني تفاريس، مهاجم الرأس الأخضر، بقيمة سوقية تصل إلى 10 ملايين يورو، وثالثا اللاعب عمر السومة المهاجم الدولي السوري وهداف فريق الأهلي الأبرز بقيمة سوقية تصل إلى 8 ملايين يورو، بينما يأتي اللاعب لوكاس ليما الظهير الأيسر البرازيلي في المركز الثامن على مستوى اللاعبين الأجانب في المسابقات السعودية والرابع في قائمة اللاعبين الأجانب الأعلى أجرا في صفوف الأهلي بقيمة سوقية تصل إلى 7 ملايين يورو، ويأتي في المركز الخامس اللاعب ماركو مارين صانع الألعاب الألماني بقيمة تصل إلى 6 ملايين يورو، الذي تعاقد معه النادي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.