نادي الاتحاد السعودي يقترب من تجديد عقود رباعي الفريق

كشفت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي الاتحاد السعودي، اقتربت من تجديد عقود رباعي الفريق الحارس عساف القرني، وثنائي الدفاع منصور الحربي وعمار الدحيم، والقائد المغربي كريم الأحمدي.

ونقلت صحيفة ”عكاظ“، عن مصادر داخل النادي، أن تمديد عقود الرباعي، لا يضمن بقاءهم في صفوف الفريق، في الموسم المقبل، بل جاء كتحرك عاجل من مجلس الإدارة، لضمان استمرارهم حتى نهاية العام الرياضي الحالي 2019-2020.

وأوضحت أن عقود الرباعي، كانت ستنتهي في يونيو 2020، ولكن مع مد الموسم الحالي، كتعويض لفترة توقف النشاط الرياضي، بسبب فيروس ”كورونا“، تحركت إدارة الاتحاد، واتفقت مع اللاعبين على تجديد عقودهم، لمنع أي أزمات مستقبلية.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، أعطى الأندية، حق تمديد عقود اللاعبين التي تنتهي في يونيو ويليو القادمين، لضمان بقائهم حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

فيما أشارت الصحيفة إلى أن الإدارة شرعت في التواصل مع جميع اللاعبين المحترفين سواء المحليين أو الأجانب بشأن تخفيض رواتبهم خلال الأشهر الحالية التي توقف خلالها النشاط الرياضي، والتوصل لاتفاق الجميع على نسبة التخفيض للرواتب لحين انطلاق الموسم الرياضي.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الإدارة الاتحادية تنتظر الرد من جميع اللاعبين المحترفين من أجل الرفع لاتحاد كرة القدم السعودي لاعتماد النسبة التي سيتم الاتفاق عليها بشأن تخفيض رواتبهم الشهرية.