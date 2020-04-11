نادي الهلال السعودي يكسب قضيتين ضد إعلاميين ويهدد المسيئين بإجراءات قانونية صارمة

كشف هشام الكثيري مدير المركز الإعلامي في نادي الهلال السعودي، عن أن إدارة ناديه كسبت قضيتين ضد إعلاميين، صدرت منهما ادعاءات مسيئة، دون أن يذكر اسميهما.

وقال الكثيري في تغريداته عبر صفحته بموقع ”تويتر“، يوم السبت: ”كسبت إدارة النادي قضيتين مقدمتين ضد إعلاميين صدرت منهما ادعاءات مسيئة تستوجب إيقاع العقوبات وفقا لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، وبانتظار البت في عدة قضايا مشابهة، وتتفاوت تلك الأحكام العامة ما بين الإيقاف والغرامات المالية، جراء إطلاق تهم وسرد وقائع كاذبة“.

وأضاف: ”كما يحتفظ النادي بالحق في المطالبة بالحق الخاص الذي تكفله له الأنظمة والقوانين، وهو الاتجاه الذي يمضي النادي قدما فيه، بتوجيهات إدارة النادي نحو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه كل من سولت له نفسه بإطلاق اتهامات وإساءات ضد نادي الهلال“.

وتابع: ”وفي ضوء ذلك، واصلت الإدارة القانونية بقيادة المستشار القانوني سلمان الغنام، وزملائي في المركز الإعلامي رصد كافة الإساءات الإعلامية المخالفة للأنظمة الإعلامية، والرفع بالشكاوى فورا للجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا للأنظمة المتبعة“.

وفي ضوء ذلك، واصلت الإدارة القانونية بقيادة أخي @SalmanAlghannam وزملائي في المركز الإعلامي رصد كافة الاساءات الإعلامية المخالفة للأنظمة الإعلامية، والرفع بالشكاوى فورًا للجهات المختصة، لإتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا للأنظمة المتبعة.

3️⃣ — هشام الكثيري (@hisham_28) April 11, 2020

وكان نادي الهلال قد قرر رفع شكوى ضد الإعلامي علي العياني، بسبب تغريدة له على ”تويتر“، إثر فوز الهلال على الاتحاد، في كلاسيكو الكرة السعودية، والذي انتهى بفوز الزعيم بهدف نظيف، قبل أن يتوقف الدوري السعودي بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر الهلال ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، يليه النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.