 نادي الهلال السعودي يكسب قضيتين ضد إعلاميين ويهدد المسيئين بإجراءات قانونية صارمة – إرم نيوز‬‎

نادي الهلال السعودي يكسب قضيتين ضد إعلاميين ويهدد المسيئين بإجراءات قانونية صارمة

نادي الهلال السعودي يكسب قضيتين ضد إعلاميين ويهدد المسيئين بإجراءات قانونية صارمة

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشف هشام الكثيري مدير المركز الإعلامي في نادي الهلال السعودي، عن أن إدارة ناديه كسبت قضيتين ضد إعلاميين، صدرت منهما ادعاءات مسيئة، دون أن يذكر اسميهما.

وقال الكثيري في تغريداته عبر صفحته بموقع ”تويتر“، يوم السبت: ”كسبت إدارة النادي قضيتين مقدمتين ضد إعلاميين صدرت منهما ادعاءات مسيئة تستوجب إيقاع العقوبات وفقا لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، وبانتظار البت في عدة قضايا مشابهة، وتتفاوت تلك الأحكام العامة ما بين الإيقاف والغرامات المالية، جراء إطلاق تهم وسرد وقائع كاذبة“.

وأضاف: ”كما يحتفظ النادي بالحق في المطالبة بالحق الخاص الذي تكفله له الأنظمة والقوانين، وهو الاتجاه الذي يمضي النادي قدما فيه، بتوجيهات إدارة النادي نحو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه كل من سولت له نفسه بإطلاق اتهامات وإساءات ضد نادي الهلال“.

وتابع: ”وفي ضوء ذلك، واصلت الإدارة القانونية بقيادة المستشار القانوني سلمان الغنام، وزملائي في المركز الإعلامي رصد كافة الإساءات الإعلامية المخالفة للأنظمة الإعلامية، والرفع بالشكاوى فورا للجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا للأنظمة المتبعة“.

وكان نادي الهلال قد قرر رفع شكوى ضد الإعلامي علي العياني، بسبب تغريدة له على ”تويتر“، إثر فوز الهلال على الاتحاد، في كلاسيكو الكرة السعودية، والذي انتهى بفوز الزعيم بهدف نظيف، قبل أن يتوقف الدوري السعودي بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر الهلال ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، يليه النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

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