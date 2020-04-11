السيناريو الأقرب لكيفية استئناف مباريات الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن السيناريو والموعد الأقرب لاستئناف مباريات الدوري السعودي، خلال الفترة المقبلة.

وكانت وزارة الرياضة قد علقت في الـ14 من مارس الماضي الأنشطة والأحداث الرياضية كافة، حتى إشعار آخر للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الاقتصادية“، فإنه ”ينتظر أن يصدر الاتحاد السعودي قراره بشأن استكمال الدوري وباقي منافسات الموسم للدرجات كافة، حيث سيكون أغسطس المقبل هو الموعد الأقرب، على أن تبدأ منافسات الموسم الجديد بعدها بعشرة أيام لالتقاط الأنفاس ومنح الأندية فرصة لإبرام الصفقات المحلية والخارجية“.

وأشارت الصحيفة بقولها: ”ستضطر لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لإعداد جدول مضغوط لإنجاز 67 مباراة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين (8 جولات)، وكأس خادم الحرمين الشريفين (نصف النهائي، والنهائي)، من 35 إلى 40 يوما في حال استئناف النشاط الرياضي، كما ستضع لجنة المسابقات دوري أبطال آسيا في الحسبان حيث يتبقى للهلال، النصر، الأهلي، والتعاون ثلاث مباريات ضمن دور المجموعات، بخلاف دور الـ16“.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها، بأن ”اتحاد القدم ورابطة دوري المحترفين وضعا أكثر من سيناريو للموسم الحالي بعد توقف النشاط الرياضي، حيث سيكون السيناريو الأقرب عقب موسم الحج“.

وأوضحت الصحيفة أن ”الاتحاد السعودي لا يريد إلغاء أي مسابقة كروية، ولا سيما أن المسابقات مرتبطة ببعضها بعضا، خاصة في عمليات تتويج الأبطال والصعود والهبوط، كون تعثر أي مسابقة ينسحب على المسابقة الأخرى إضافة إلى قرب انتهاء بعض المنافسات ومعرفة أبطالها وتقديرها للجهود المبذولة من الجهات والأندية خلال الموسم الحالي الذي دخل الثلث الأخير“.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعهد للأندية بأنه سيبلغها بشكل رسمي عن موعد عودة المباريات قبل استئنافها بشهر كامل، ما دعا بعض الأندية إلى إيقاف تدريبات اللاعبين في منازلهم والسماح للاعبين آخرين بالمغادرة إلى دولهم عبر رحلات خاصة.

ويتصدَّر الهلال ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، يليه النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.