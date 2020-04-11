رغم رحيل أغلب اللاعبين الأجانب.. لوشيسكو مدرب الهلال يرفض مغادرة السعودية

كشفت تقارير صحفية على أن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، رفض الرحيل إلى بلاده في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا، وفضل البقاء في المملكة.

وتولى لوشيسكو تدريب الهلال، في صيف 2019، ونجح في قيادة الفريق الأول، للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الجزيرة“، فقام لوشيسكو، بإبلاغ إدارة الهلال، برفضه الرحيل عن المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي.

وشدد المدير الفني الروماني، على أنه حريص على البقاء في المملكة، خلال فترة توقف النشاط الرياضي الحالي، عن السفر إلى بلاده أو أي مكان آخر، حتى يكون قريبا من لاعبي الهلال، ويتابع تدريباتهم في المنزل، عن كثب.

ويستغل لوشيسكو، توقف النشاط الرياضي، من أجل التزود بأساليب تدريبية جديدة، لمساعدته في قيادة الهلال، إلى منصات التتويج.

يذكر أن النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية، متوقف في الوقت الحالي ولأجل غير مسمى، إثر تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد، الذي ضرب جميع دول العالم.

وأسفر فيروس ”كورونا“ المستجد، عن إصابة ما يقرب من 2 مليون شخص حول العالم، بينهم أكثر من 100 ألف حالة وفاة.