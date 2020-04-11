بعد تصريحات منصور البلوي.. وسيط صفقة محمد كالون يدعم رواية نادي الهلال ضد رئيس الاتحاد (فيديو)

تسببت تصريحات لمدة دقائق أطلقها منصور البلوي، رئيس نادي الاتحاد السعودي الأسبق، عبر قناة ”24 الرياضية“ جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لينتظر الجميع الحلقة التي كان من المزمع إذاعتها، يوم الخميس الماضي، لكن فجأة ودون أي تنويه تم إلغاؤها، ما أصاب جمهور ”النمور“ بالغضب الشديد.

وكان منصور البلوي قد قال في تصريحاته للقناة، إن شخصية هلالية ليست لها علاقة بالوسط الرياضي، تسببت في ابتعاده عن الوسط الرياضي.

وأضاف البلوي، أن كل ما تردد عن تفاوضه في السر مع اللاعب السيراليوني محمد كالون غير صحيح، مضيفا أن الموضوع كان مفتعلا لإبعاده.

وساهمت أموال رجل الأعمال منصور البلوي في إنهاء أكثر من صفقة للعميد، وتُعد من أشهرها صفقة النجم السيراليوني محمد كالون.

ويُعد البلوي واحدًا من أهم رؤساء الاتحاد عبر تاريخه، إذ تمكن من قيادة الفريق للتتويج بالعديد من البطولات، حيث حصد دوري أبطال آسيا عامي 2004 و2005، وتوج بالدوري السعودي وكأس ولي العهد، وغيرها من الألقاب.

وتعود أحداث الأزمة إلى نهاية عام 2007 حين وصل المهاجم السيراليوني إلى العاصمة السعودية لتوقيع عقود انضمامه لفريق الهلال السعودي، لكنه هرب من النادي وتوجه إلى جدة وسط اتهامات من الإدارة الهلالية بوقوف منصور البلوي رئيس الاتحاد آنذاك خلف هروبه.

وبعد تحقيقات رسمية على خلفية تصاعد الأزمة، انتهى الأمر بمنع الأندية السعودية من التعاقد مع اللاعب وكذلك استقالة منصور البلوي وانسحابه من العمل الرياضي تماما.

منصور البلوي : من أبعدني عن الرياضه شخصيه هلاليه وليس صاحب سمو ملكي . pic.twitter.com/YjSh4ipYzx — المدرج الذهبي (@AImodrj) April 7, 2020

وسيط الصفقة

وقامت صحيفة ”الجزيرة“ بالتواصل مع عبد الله لمساكم، الوسيط المغربي في صفقة انتقال محمد كالون، الذي أيد رواية نادي الهلال، مؤكدا أن كالون وصل إلى الرياض للانضمام إلى ”الزعيم“ قبل أن يتلقى عرضا من الاتحاد لعودته للفريق.

وقال في تصريحاته: ”هذه صفقة مرت عليها 10 سنوات، والحقيقة أن كالون وصل الرياض أولا، ومن ثم توجه إلى جدة بتنسيق مع نادي الاتحاد، وقد كنت معه في تلك الرحلة التي كانت على متن طائرة خاصة، الأمر الظاهر أن الاتحاد لم يكن مسؤولا عن تلك الرحلة لكنها كانت من أحد المسؤولين في النادي“.

وأضاف: ”لم تنجح الصفقة مع الاتحاد لأن الهلال أحدث الكثير من المشاكل حولها وهو احتراف في النهاية، لكن نعم صحيح الاتحاد بدأ مفاوضة كالون بعد وصوله إلى السعودية، ولدي علاقة جيدة مع نادي الاتحاد وجلبت لهم لاعبين جيدين في هذا الوقت“.