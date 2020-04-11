عبدالرزاق حمدالله: تتويج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي حال إلغاء الموسم سيكون ظالما

اعتبر المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي الهلال، أن تتويج الهلال بلقب الدوري حال عدم استكماله سيكون ظالما.

وأضاف اللاعب في لقاء صحفي: ”حال تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي هذا الموسم سيكون أمرا ليس فيه عدل.. سيكون قرارا ظالما ليس فقط للفريق صاحب المركز الثاني (النصر)، بل لبقية الفرق التي تنافس“.

وتابع: ”الجميع شاهد ما حدث الموسم الماضي عندما تأخرنا بعدد كبير من النقاط عن الهلال، ولكن في نهاية الأمر نجحنا في التتويج باللقب“.

وأكمل متصدر هدافي الدوري السعودي، أن هناك دوريات من الممكن أن يتم تتويج صاحب المركز الأول بالبطولة حال عدم اكتمالها، مثل الدوري الإنجليزي الذي يتصدره ليفربول بفارق كبير عن الوصيف.

يشار إلى أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، وفي رصيده 51 نقطة، ويتقدم بـ6 نقاط عن النصر، الثاني، وحامل اللقب، مع تبقي 8 مباريات على نهاية المسابقة.

وكان من المقرر أن يلتقي الهلال مع النصر يوم 20 مارس الماضي، لحساب الجولة الـ23 من الدوري السعودي، علما أن النصر فاز 2/1 في مباراة الدور الأول.

ومنتصف مارس الماضي، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعليق كافة مسابقاته الرياضية، وذلك بعد ختام الجولة 22 للدوري المحلي.

في سياق ذي صلة، كشفت تقارير صحفية أن عددا من لاعبي الهلال وافقوا مبدئيا على تخفيض رواتبهم خلال الأشهر الأربعة المقبلة، حتى يونيو المقبل؛ في ظل توقف النشاط الرياضي.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“، فإن إدارة الزعيم تواصل إقناع بقية اللاعبين بجدوى الموافقة على تخفيض رواتبهم الشهرية لمواجهة أكبر أزمة اقتصادية تواجه الأندية في العالم، بعد توقف النشاط الرياضي وتجمد العائدات المالية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان المدرب الروماني رازفان لوسيسكو قد أعلن عن موافقته على تخفيض رواتبه بنسبة 50 % للأشهر الأربعة المقبلة؛ لذات السبب، مبينا أن هذا الأمر لم يكن كمبادرة منه ولكن كان طلبا من إدارة الهلال.