عبدالرزاق حمدالله: أرغب في الاستمرار مع النصر السعودي.. وسأعتزل في هذا النادي (فيديو)

أعلن المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر السعودي رغبته في الاستمرار مع ”العالمي“ في السنوات القادمة.

وانتقل حمدالله للنصر في 2018 ونجح في أن يُصبح هداف الموسم الماضي في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 هدفاً.

ويحتل حمدالله صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 18 هدفاً ويليه مهاجم الهلال بافيتيمبي غوميز بـ14 هدفاً.

وقال حمدالله خلال ظهوره في بث مباشر عبر موقع “إنستغرام”: “أتمنى اللعب مع النصر السعودي طوال السنوات القادمة حتى موعد الاعتزال“.

وأوضح: في حالة الاعتزال سيكون بنادي بلدتي أولمبيك أسفي حيث وعدتهم بذلك“.

وأشار المهاجم المغربي إلى أن تجربة احترافه في النصر السعودي هي الأبرز في مسيرته الكروية.

وبسؤاله عن المجال الذي يرغب في دخوله بعد الاعتزال قال: ”أن أصبح مدربًا“.

وعن الضغوط التي يتعرض لها قال: ”أحب الضغوطات الجماهيرية حيثُ قال في حديثه، أي مهاجم في العالم يسجل الأهداف يكون مكروهاً من الجماهير الأخرى”.

وفي نهاية حديثه قال حمدالله إن البرتغالي كريستيانو رونالدو أفل لاعب من وجهة نظره، وأن ناديه المفضل عالمياً هو برشلونة، والألماني يورغن كلوب أفض مدرب في العالم“.