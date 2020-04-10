إدارة النادي الأهلي السعودي تقطع الطريق على شكوى يوسف بلايلي بهذا الإجراء

قطعت إدارة النادي الأهلي السعودي الطريق على شكوى الجزائري يوسف بلايلي، ونجحت في حل أزمة المستحقات المتأخرة الخاصة به.

ونشرت صحيفة ”عكاظ“ تقريرًا قالت فيه إن إدارة النادي الأهلي أودعت راتب شهرين في حساب المحترف الجزائري، وذلك قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها اللاعب.

كان بلايلي قد أرسل خطابًا لإدارة النادي الأهلي نظرا لعدم تسلم مستحقاته المالية واضعا العاشر من شهر أبريل الحالي كموعد نهائي لاستلام مستحقاته أو إلغاء عقده مع النادي من طرف واحد.

وأكدت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية أن بلايلي كان بصدد تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ ضد النادي، لتأخر رواتبه لثلاثة أشهر وطالب بفسخ عقده.

من جهة أخرى تعتزم إدارة الأهلي خصم نسبة من رواتب 4 أشهر لجميع لاعبي الفريق الكروي الأول والجهازين الفني والإداري بعد إيقاف النشاط الرياضي ضمن الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا المُستجد.

وأشارت ”عكاظ“ إلى أن إدارة الأهلي لا زالت تدرس النسبة التي سيتم خصمها من اللاعبين والجهاز الفني حتى تكون مرضية لجميع الأطراف.

النسبة التي ينوي مجلس إدارة النادي الأهلي خصمها من اللاعبين والجهاز الفني تتراوح ما بين 30: 50% من قيمة رواتبهم خلال الأربعة أشهر، وفق ما نقلت الصحيفة.