تقرير: مهاجم نادي الاتحاد السعودي مطلوب لبورتو البرتغالي

كشفت تقارير صحفية مطلعة، أن إدارة نادي الاتحاد السعودي تتجه للاكتفاء بلاعبين أجنبيين كخيارات مبدئية خلال فترة التسجيل الصيفية المقبلة بانتظار ما سيسفر عنه التقرير الفني، الذي سيقدمه الجهاز الفني بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، بشأن احتياجات الفريق للمرحلة المقبلة.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“ فإن إدارة الاتحاد وضعت على طاولاتها عددًا من الملفات المتعلقة بعدد من اللاعبين في مركزي الهجوم ووسط الميدان لمناقشتها مع المدرب كاريلي في الفترة المقبلة بعد اتضاح الرؤية، ما سيتم إقراره حيال المنافسات الرياضية للموسم الرياضي.

وتنوي إدارة الاتحاد التعاقد مع مهاجم قادر على صناعة الفارق مع الفريق، في حال قرار المدرب كاريلي عدم الاستفادة من الإيفواري ويلفريد بوني إلى جانب لاعب في وسط الملعب.

إلى ذلك كشفت الصحيفة عن رغبة نادي بورتو البرتغالي في التعاقد مع غاري رودريغيز، محترف الاتحاد، والمعار إلى فنربخشة التركي لموسمين في نهاية الموسم الرياضي 2019.

وشارك غاري رودريغيز مع فنربخشة في 21 مباراة الموسم الحالي في مختلف البطولات، سجل فيها 3 أهداف وصنع 6 أهداف، في حين شارك نجم منتخب الرأس الأخضر مع الاتحاد خلال الفترة التي قضاها معه في 11 مباراة وسجل هدفًا وصنع هدفين.