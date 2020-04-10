صحيفة: اتحاد كرة القدم يدرس استئناف الدوري السعودي في أغسطس

كشفت تقارير صحفية، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم اتخذ قرارًا أوليًا باستكمال الدوري السعودي للمحترفين في أغسطس المقبل.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“ فإن الاتحاد السعودي سيستكمل دوري المحترفين بداية من الموسم المقبل، ويتوقع أن يكون ذلك في أغسطس المقبل، وسيضع آلية لدوري الموسم المقبل 2020/2021، وكيف سيتم ضغط الجدول أو تمديده لما بعد شهر مايو من 2021 حسب جدولة دوري أبطال آسيا المقبل.

وقالت الصحيفة، إنه من خلال ما تصرح به وزارة الصحة يتضح أن تدابير الدولة قد تمتد لعدة أشهر، وهذا يعني أن الدوري السعودي الحالي لن يعود استكماله في الفترة القريبة؛ لذلك فإن الأندية بدأت تعطي الأذونات للاعبيها للسفر لعائلاتهم والتواصل مع أنديتهم عند رغبتهم بالعودة وبدء التدريبات.

كما أشارت ”الشرق الأوسط“ إلى أن استكمال الدوري بداية الموسم المقبل يُعد أمرًا حتميًا لارتباط الأندية المحلية بمسابقة دوري أبطال آسيا، لذلك فإنه لا بد من معرفة ترتيب الأندية، ومن يتأهل للدوري القاري بعدما تُمنح الأندية لعب مبارياتها كافة، وهذا يوجب على اتحاد القدم ورابطة دوري المحترفين استكمال الدوري الحالي قبل معرفة آلية دوري العام المقبل.

وبخصوص عقود اللاعبين قالت الصحيفة، إن اتحاد القدم السعودي لم يبلغ الأندية بأي قرار، ولكن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ أوصى بتمديد عقود اللاعبين وأعطى اتحادات كرة القدم الأهلية الضوء الأخضر لاستكمال دورياتها، بعد التنسيق مع اتحاداتها القارية.

وأضافت الصحيفة، أن الاتحادات الأهلية لن تتخذ قرارات إلا بعد أخذ الموافقة من حكوماتها وتدابيرها حول الجائحة العالمية لفيروس كورونا.