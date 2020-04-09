تغييرات طفيفة في ترتيب المنتخبات بتصنيف الفيفا الشهري

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، اليوم الخميس، تصنيفه الشهري للمنتخبات العالمية، وذلك في ظل الأزمة التي تشهدها الرياضة العالمية عامة، والنشاط الكروي خاصة، في ظل تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد، والذي أدى إلى توقف النشاط تماما، وتأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة، لتقام في 2021.

وبحسب الموقع الإلكتروني لـ“فيفا“، فإن تصنيف المنتخبات لم يشهد أي تغييرات جذرية مقارنة بتصنيف الشهر الماضي؛ في ظل حالة الشلل التي أصابت المباريات بشكل عام، واللقاءات الودية والرسمية للمنتخبات على وجه الخصوص.

ولم يشهد ترتيب المنتخبات من الأول إلى العاشر أي تغييرات، حيث لم يخرج أي منتخب من قائمة العشر الأوائل، التي لم تشهد أي تعديلات على الإطلاق.

وأشار ”فيفا“ في تقريره، إلى وجود تغييرات طفيفة للغاية في تصنيف المنتخبات، على صعيد المراكز الأخيرة، بعد احتساب نتائج 4 مباريات ودية، حيث صعد منتخب جنوب السودان مركزا واحدا فقط، ليحتل المرتبة 168، ورفعت بيلاروسيا رصيدها 3 نقاط، واحتفظت بالمركز 87، وكان منتخب أوزبكستان أكبر الخاسرين من حيث النقاط، بعد تراجع رصيده 3 نقاط، وحافظ على المركز 85.

وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف برصيد 1765 نقطة، يليه منتخب فرنسا برصيد 1733 نقطة، ثم البرازيل في المركز الثالث 1712 نقطة، وإنجلترا الرابع، ثم أوروغواي في المركز الخامس.

ومن المراكز السادس إلى العاشر توجد منتخبات كرواتيا والبرتغال وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا، على الترتيب، في حين احتلت إيطاليا المركز الثالث عشر وألمانيا المركز الخامس عشر.

وتصدر المنتخب السنغالي قائمة المنتخبات الأفريقية، حيث احتل المركز العشرين، يليه منتخب تونس في المركز السابع والعشرين، ثم نيجيريا في المركز الحادي والثلاثين، والجزائر 35، والمغرب 43، وغانا 46، واحتلت مصر المركز الحادي والخمسين.

وعلى صعيد المنتخبات الآسيوية، احتلت اليابان صدارة القارة، بعد أن جاءت في المركز 28، يليها إيران 33، أستراليا 42، قطر 55، السعودية 67، والعراق المركز السبعين، في حين احتلت دولة الإمارات المركز الحادي والسبعين.