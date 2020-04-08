ماذا قال عمر السومة هداف النادي الأهلي السعودي عن إمكانية إلغاء الدوري وتخفيض راتبه؟ (فيديو)

أكد السوري عمر السومة هداف النادي الأهلي السعودي أنه لا يمانع في تخفيض راتبه بسبب توقف النشاط الكروي في ظل جائحة فيروس كورونا، كاشفا عن تجهيز صالة ألعاب رياضية في منزله قبل وقف الحجر الصحي يتدرب فيها حاليا.

وقررت وزارة الرياضة السعودية إيقاف النشاط الرياضي الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم ما تسبب في توقف كافة البطولات المحلية والقارية والعالمية.

وقال السومة في مقابلة عبر الفيديو مع قناة ”أبوظبي الرياضية“ إنه لا يمانع تخفيض راتبه نظرا لأنه يتفق مع قرارات وزارة الرياضة السعودية واتحاد الكرة، وأضاف ”بغض النظر عن لعبي في الأهلي فأنا أحب هذ النادي“.

وتابع: ”أنا ملتزم بقرارات الاتحاد وأي شيء يوافقون عليه فأنا ملتزم به. ألعب في السعودية منذ ست سنوات وخيري ورزقي من المملكة. مستعد لخفض أجري لأن رزقي وخيري من الأهلي وأنا أحبه“.

وأضاف ”أنه يحافظ على لياقته البدنية لأنه اشترى منزلا جديدا وجهز فيه صالة ألعاب رياضية ومع توقف الدوري كانت الصالة جاهزة ونقلت للبيت الجديد وكذلك أسبح في حوض سباحة بالمنزل وأحافظ على لياقتي بالجري والسباحة والتدريبات في الصالة“.

وعن تكلفة ”الجيم“ مئة ألف ريال في منزله قال المهاجم السوري ”هذه مهنتي ولذلك أعتني بها وأول شيء فكرت فيه هو الجيم وجهزته من كل شيء وهذا عملته لنفسي“.

وعن رأيه في إلغاء الدوري السعودي قال الدولي السوري ”قرار إلغاء الدوري ليس سهلا. لا أعرف ما يدور في الاتحاد السعودي لكني أتمنى عدم إلغاء البطولة ونعود لاستكمال المسابقة سواء بعد شهرين أو ثلاثة“.

وعن غياب الأهلي عن البطولات ثلاث سنوات متتالية رغم وجود العديد من اللاعبين المميزين قال السومة: ”الفوز بالبطولات توفيق من الله. لكن تغيير المدرب والمحترفين ورؤساء النادي قد يلعب دورا لكن لا يوجد سبب في عدم الفوز بالبطولات. أتمنى أن يحدث ذلك هذا الموسم أو الموسم المقبل“.