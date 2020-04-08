نادي الاتحاد السعودي يتجاهل تجديد عقدي عبدالرحمن الغامدي وعساف القرني

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي لا تزال تتجاهل حتى الآن تجديد التعاقد مع اللاعبين عبدالرحمن الغامدي والحارس عساف القرني، اللذين دخلا بالفعل في الفترة الحرة من عقديهما.

ونشرت صحيفة ”الشرق الأوسط“ السعودية تقريرًا قالت فيه إنه من المرجح رحيل اللاعبين في نهاية الموسم؛ بسبب عدم استفادة النادي منهما بالشكل الكافي خلال الفترة الماضية.

وبحسب ما نقلت الصحيفة، فإن الإدارة تفضل عدم الخوض في أي تفاصيل تتعلق بتجديد عقود عدد من اللاعبين لحين عودة الأنشطة والمنافسات الرياضية.

يذكر أن عقد الغامدي تبقى منه أقل من ثلاثة أشهر، حيثُ إن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي ”خلال فترتها الرئاسية الأولى“ جددت عقد اللاعب في يوليو 2017 لثلاث سنوات، كما ينتهي عقد عساف بالاتحاد في سبتمبر المقبل بعد أن وقع اللاعب قبل موسمين عقد تجديده مع الاتحاد أثناء رئاسة نواف المقيرن للنادي.