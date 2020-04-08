نور الدين أمرابط نجم نادي النصر السعودي يطير إلى هولندا للاطئنان على أسرته (صورة)

قرر المغربي نور الدين أمرابط، نجم نادي النصر السعودي، يوم الأربعاء، السفر إلى هولندا للاطمئنان على أسرته، في ظل توقف الدوري السعودي، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وتقيم أسرة أمرابط، البالغ 33 عاما، في هولندا، كما أنه بدأ مسيرته الكروية في إحدى فرق الهواة هناك.

ونشر أمرابط عبر صفحته الرسمية بموقع ”إنستغرام“، صورة وهو في الطائرة مرتديا ”الكمامة“.

ويأتي سفر النجم المغربي، للاطمئنان على أسرته التي تتواجد في هولندا، في ظل توقف النشاط الرياضي حاليا، بسبب تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد، والذي ضرب العالم أجمع، وأسفر عن إصابة أكثر من مليون ونصف المليون شخص، ووفاة 80.000 آخرين.

وفرضت السعودية قيودا صارمة على حركة الطيران، كإجراء احترازي لمواجهة الوباء المستجد، وللحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، إلا أنها تفتح من فترة لأخرى، المجال أمام العالقين للخروج أو الدخول إلى المملكة، وذلك بعد أخذ التصاريح اللازمة لذلك، ووفق إجراءات وقائية.