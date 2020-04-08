نادي الرائد السعودي يعاقب لاعبه رائد الغامدي بسبب فيديو ارتدائه قميص النصر

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الرائد السعودي ستقوم بتغريم لاعب فريقها رائد الغامدي بالخصم من راتبه، بعد ظهوره في فيديو على حسابه بتطبيق ”سناب شات“، مرتديا قميص النصر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياض“، نقلا عن مصادرها، يوم الأربعاء، فإن هذه الخطوة جاءت، بحسب اللائحة الداخلية للنادي، بسبب ما أثاره الموقف من حفيظة جماهير الرائد بشأن التصرف الذي قام به الغامدي.

وكشف الغامدي حقيقة اقترابه من اللعب برفقة النصر بداية من الموسم المقبل بعد ظهوره بالقميص الأصفر في مقطع فيديو عبر حسابه بسناب شات أخيرا، قائلا: ”اللعب لفريق عظيم كالنصر أو غيره من أندية المقدمة أمنية كل لاعب سعودي“.

وأضاف: ”ظهوري بقميص النصر، مجرد تعبير عن شكري لزميلي عبد الرحمن العبيد الذي قدم لي قميصه بعد مباراتنا في الدوري“.

لاعب الرائد " رائد الغامدي "

يظهر بتيشيرت النصر في إحدى سناباته . pic.twitter.com/vfzeviBay9 — lionsnassrr (@lionsnassrr) April 2, 2020

قبل أن يتدارك الغامدي الموقف عقب ردة الفعل من أنصار ناديه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه ما زال لاعبا محترفا وعقده سار مع الرائد وتبقى منه موسمان ونصف الموسم.

وعاد اللاعب من جديد لتوضيح موقفه بشكل أكبر وغرد تجاه نادي الرائد، قائلا: ”أحترم إدارة وجمهور الرائد وعقدي معه مستمر وأي أمر يخص رائد الغامدي سيظل أمره بيد إدارة الرائد وهي من ستعلن عنه وسأبذل كل الجهد في سبيل رد الجميل لأهل الجميل الرائد“.

الغامدي بدأ حياته لاعبا في النادي الأهلي في القطاعات السنية إلى أن وصل الفريق الأول غير أنه لم ينل الفرصة بشكل أكبر لينتقل بعدها معارا لنادي أحد في الموسم الماضي، ومنها إلى نادي الباطن وقدم نفسه بشكل أكبر وأفضل مع الرائد هذا الموسم والذي قدم له عقدا يمتد لمدة ثلاثة مواسم.

وخطف رائد الغامدي الأضواء بقوة كواحد من نجوم فريقه، إذ سجل صاحب الـ 25 سنة 6 أهداف بشباك أندية الوحدة والشباب والاتفاق والفيحاء والنصر، وصنع هدفا، خلال 20 مباراة بالدوري.

وارتبط الغامدي بالانتقال لأكثر من ناد كبير بالدوري السعودي، بداية من الموسم المقبل.