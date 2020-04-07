نادي النصر السعودي يكشف تفاصيل حالة حارسه برادلي جونز بعد إجرائه جراحة

كشف نادي النصر السعودي عن إجراء الأسترالي براد جونز، حارس مرمى الفريق، لعملية جراحية ناجحة، صباح يوم الثلاثاء.

ونشر النصر بيانا عبر الحساب الرسمي بموقع ”تويتر“، قال فيه: ”أجرى نجم الفريق الأول لكرة القدم الكابتن برادلي جونز صباح اليوم الثلاثاء، عملية تثبيت كسر سابق في أحد أصابع اليد، وإعادة مفصل إصبع آخر لوضعه الطبيعي بسبب خلع كان يعاني منه اللاعب وتكللت ولله الحمد بالنجاح“.

وأضاف: ”سيخضع برادلي لبرنامج علاجي وتأهيلي يعود بعده للمشاركة في المباريات“.

نجم #العالمي الكابتن برادلي جونز يجري عملية في اليد أمنياتنا لك بالشفاء العاجل والعودة @Brad_Jones1 ???? pic.twitter.com/sVfG2USN7Q — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 7, 2020

وكان الحارس الأسترالي قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا، وجرى تثبيت إصبع اليد بالجبيرة، إلا أن الآلام عاودته في أحد التدريبات في مقر النادي، قبل أيام قليلة من قرار تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكد الحارس جونز للجهاز الطبي قدرته على المشاركة مع الفريق وتأجيل العملية الجراحية إلى نهاية الموسم، إلا أن فترة التوقف الجارية دفعته لإجراء العملية.