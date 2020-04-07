 نادي النصر السعودي يكشف تفاصيل حالة حارسه برادلي جونز بعد إجرائه جراحة – إرم نيوز‬‎

نادي النصر السعودي يكشف تفاصيل حالة حارسه برادلي جونز بعد إجرائه جراحة

نادي النصر السعودي يكشف تفاصيل حالة حارسه برادلي جونز بعد إجرائه جراحة

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشف نادي النصر السعودي عن إجراء الأسترالي براد جونز، حارس مرمى الفريق، لعملية جراحية ناجحة، صباح يوم الثلاثاء.

ونشر النصر بيانا عبر الحساب الرسمي بموقع ”تويتر“، قال فيه: ”أجرى نجم الفريق الأول لكرة القدم الكابتن برادلي جونز صباح اليوم الثلاثاء، عملية تثبيت كسر سابق في أحد أصابع اليد، وإعادة مفصل إصبع آخر لوضعه الطبيعي بسبب خلع كان يعاني منه اللاعب وتكللت ولله الحمد بالنجاح“.

وأضاف: ”سيخضع برادلي لبرنامج علاجي وتأهيلي يعود بعده للمشاركة في المباريات“.

وكان الحارس الأسترالي قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا، وجرى تثبيت إصبع اليد بالجبيرة، إلا أن الآلام عاودته في أحد التدريبات في مقر النادي، قبل أيام قليلة من قرار تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكد الحارس جونز للجهاز الطبي قدرته على المشاركة مع الفريق وتأجيل العملية الجراحية إلى نهاية الموسم، إلا أن فترة التوقف الجارية دفعته لإجراء العملية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أخبار نادي النصر السعودي
الدوري السعودي
الرياضة
النصر السعودي
تاغ
كرة القدم
مختارات
نادي النصر السعودي
تاريخ النشر
تاريخ التحديث