هذا الشبل من هذه اللبؤة.. غوميز مهاجم نادي الهلال يتفاعل مع تغريدة تحمل رسالة لوالدته (شاهد)

تفاعل المهاجم الفرنسي، بافتيمبي غوميز، مع تغريدة لأحد جماهير الهلال السعودي، وجهها له عن والدته (والدة غوميز) ، بالرد على المشجع الهلالي وشكره.

وجاءت التغريدة ”هذا الشبل من هذه اللبؤة. هذه أمنا كلنا وليست فقط أمك ، متعها الله بالصحة ، شكرا لإعطائنا ابنًا رائعًا وأسدًا أزرق. من تحبه نحبه نحن أيضًا“ ، فرد غوميز بالشكر على هذه التغريدة الرقيقة.

— “This cub is from this lioness” HBD “Our mom”,Not only your mom, long life, thank you for giving us a wonderful son and a blue lion????????????????????????❤️????@BafGomis ”The one you love, we love him also“ pic.twitter.com/DjUc9Ywpk3 — Razan aq (@Razanasbq1) April 6, 2020

وفي تغريدة أخرى للمشجع ذاته، قال موجهًا كلامه للمهاجم الفرنسي ”أخبر والدتك أن لديك عائلة أخرى ستهتم دائمًا بابنها كما لو كانت هنا.. نحبك“ ، كما أكد في تغريدة أخرى ”أن الجماهير لم تعشق لاعبًا محترفًا لعب للهلال مثله“.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل يُحاول التجديد لغوميز ، خاصة أن بعض الأنباء ذكرت مؤخرًا أنه يقترب بنسبة كبيرة من مغادرة بطل آسيا في صيف 2020 وتحديدا العودة إلى تركيا.

– Tell your mom that you have another family, we will always take care of her son as if they were here loveu @BafGomis ???????? pic.twitter.com/gkIEa93Axd — Razan aq (@Razanasbq1) April 6, 2020

ودخل الهلال حاليًا في مفاوضات مع غوميز(34 عامًا) للتجديد له، حيث يرغب ”الزعيم“ في تجديد عقده لموسم واحد، بينما يريد المهاجم أكثر من ذلك، ويرفض البقاء لموسم واحد.

وكان غوميز، مهاجم سوانزي سيتي وأولمبيك ليون السابق، قد ساهم في تتويج نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما نال لقب هداف المسابقة برصيد تسعة أهداف.

كما قاد الموج الأزرق إلى قبل نهائي كأس العالم للأندية، قبل أن يخسر أمام فلامنغو البرازيلي، الذي تأهل للنهائي وخسر بهدف نظيف أمام ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا.