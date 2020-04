هذا الشبل من هذه اللبؤة.. غوميز مهاجم نادي الهلال يتفاعل مع تغريدة تحمل رسالة لوالدته (شاهد)

تفاعل المهاجم الفرنسي، بافتيمبي غوميز، مع تغريدة لأحد جماهير الهلال السعودي، وجهها له عن والدته (والدة غوميز) ، بالرد على المشجع الهلالي وشكره.

وجاءت التغريدة ”هذا الشبل من هذه اللبؤة. هذه أمنا كلنا وليست فقط أمك ، متعها الله بالصحة ، شكرا لإعطائنا ابنًا رائعًا وأسدًا أزرق. من تحبه نحبه نحن أيضًا“ ، فرد غوميز بالشكر على هذه التغريدة الرقيقة.

—

“This cub is from this lioness”

HBD “Our mom”,Not only your mom, long life, thank you for giving us a wonderful son and a blue lion????????????????????????❤️????@BafGomis

”The one you love, we love him also“ pic.twitter.com/DjUc9Ywpk3

— Razan aq (@Razanasbq1) April 6, 2020