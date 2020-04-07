فالكاو يرد بحسم على تقارير انتقاله إلى نادي الهلال السعودي

كشف اللاعب الكولومبي راداميل فالكاو، مهاجم نادي غلطة سراي التركي، عن موقفه من الأنباء التي تحدثت عن رحيله عن غلطة سراي التركي والانتقال إلى الهلال السعودي أو السد القطري.

وحسم اللاعب موقفه في تصريحات نقلتها صحيفة ”semana” حيث قال :“ لدي عقد مع غلطة سراي وأنا سعيد للغاية هنا.. فلماذا أرحل ؟“.

وكانت تقارير تركية قد ربطت اللاعب بالانتقال لصالح الهلال أو السد القطري نظير راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو، وهو ما تم نفيه.

وأشارت ذات التقارير إلى أن اللاعب قد يكون بديلا للفرنسي غوميز مهاجم الهلال الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

ولعب فالكاو 14 مباراة في الدوري التركي الممتاز هذا الموسم، وثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا، وثلاث مباريات محلية في الكأس، سجل خلالها 10 أهداف.

وقدم الكولومبي، الذي تلقى تحذيرات من الانتقال إلى الهلال أو السد حيث قد يبعده ذلك عن تشكيلة منتخب بلاده، تبرعات لصالح متضرري فيروس كورونا، على الرغم من وجود خلافات مع ناديه حول تخفيض راتبه على خلفية الأزمة ذاتها التي تسببت بإيقاف نشاط الكرة حول العالم.

وشارك فالكاو في حملات مجتمعية لحث الناس على البقاء في منازلهم تجنبا للإصابة بكورونا.