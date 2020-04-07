 براءة الحكم السعودي تركي الخضير من العنصرية.. تعرف على تفاصيل الواقعة (فيديو) – إرم نيوز‬‎

براءة الحكم السعودي تركي الخضير من العنصرية.. تعرف على تفاصيل الواقعة (فيديو)

براءة الحكم السعودي تركي الخضير من العنصرية.. تعرف على تفاصيل الواقعة (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

كشف الحكم السعودي تركي الخضير عن أن الاتحاد الهندي أثبت براءته عبر إرساله رسالة عبر البريد الالكتروني للاتحاد السعودي أكد خلالها البراءة ، مؤكدا أن الاتحاد السعودي لن يدخر جهدا من أجل رد اعتباره.

وكان لاعب فريق مومباي سيتي، الغابوني سيرغ كفين، قد اتهم الخضير بتوجيه تعليقات عنصرية ضده خلال مباراته أمام بنغالورو خلال مواجهة الفريقين في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأكد الاتحاد الهندي لكرة القدم أنه فتح تحقيقا من قبل لجنة الانضباط، بشأن الشكوى التي تقدم بها فريق اللاعب ضد الخضير.

وأضاف الخضير في اتصال هاتفي مع برنامج ”الدوري مع وليد“ الليلة الماضية ”الاتحاد الهندي دعاني لإدارة مباريات بالدوري للعام الثاني على التوالي، وآخر مرة مكثت هناك 16 يوما أدرت خلالها أربع مباريات، وكان طاقم التحكيم المعاون غير سعودي، لكن كان هناك أجهزة تواصل بين الحكام.. والفريق الذي يلعب فيه اللاعب الغابوني الذي يتهمني فاز“.

وتابع الحكم السعودي ”اللي صار بيني وبين اللاعب أنه في الدقيقة 88، سقط اللاعب وادعى الإصابة، وتوجهت إليه وأشهرت له بطاقة صفراء دون التحدث معه، ليرد اللاعب بالتلويح بيده، وهذا كل ما دار بيني وبينه“.

”أثق في الاتحاد السعودي في ما يتعلق بأي تعويض أو رد اعتباري. الاتحاد دافع عني ولن يسمح أن يمس أي سعودي يمثل الدولة خارجيا، وسيصلون لأبعد مدى لرد اعتباري“.

وشكر الخضير رئيس الاتحاد ياسر المسحل وكذلك إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي ”الذي كان أول من تواصل معي ووكل لي أحد أكبر المحامين للدفاع عني“.

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