أندريه كاريلو يحسم مستقبله مع نادي الهلال السعودي

حسم النجم البيروفي أندريه كاريلو لاعب نادي الهلال السعودي مستقبله مع الزعيم.

أندريه كاريلو في مقابلة مع Gol Perú: ”لدي ثلاث سنوات أخرى في عقدي، أنا أشعر بالراحة مع #الهلال، ولا أخطط للعودة إلى أوروبا، ألعب هنا باستمرار وهناك طموحات كبيرة تنتظرني، لقد حققنا دوري أبطال آسيا العام الماضي، لذلك أنا سعيد جدا هنا“.

أندريه كاريلو في مقابلة مع Gol Perú: ”إذا ما رحلت عن #الهلال لن أعود إلى أوروبا، أريد اللعب في أليانزا ليما، الفريق الذي بدأت فيه حياتي الكروية، أريد أن ألعب له وأنا بصحة جيدة، وأن أكون قادرا على إحداث فرق، وليس عندما أكون قريبا من الاعتزال“.

؟؟؟؟ أندريه كاريلو في مقابلة مع Gol Perú: ”إذا ما رحلت عن #الهلال لن أعود إلى أوروبا، أريد اللعب في أليانزا ليما، الفريق الذي بدأت فيه حياتي الكروية، أريد أن ألعب له وأنا بصحة جيدة، وأن أكون قادرا على إحداث فرق، وليس عندما أكون قريبا من الاعتزال“.

يذكر أن كاريلو كان معارا الموسم الماضي للهلال قادما من بنفيكا قبل أن يقدم مستويات لافتة للنظر ويقرر الهلال شراء عقد اللاعب لـ4 مواسم قادمة.