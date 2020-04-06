النادي الأهلي السعودي يسعى لحسم مسألة تجديد ثلاثي الفريق بعد دخولهم الفترة الحرة

كشفت تقارير صحفية، على وجود أزمة داخل جدران النادي الأهلي السعودي حاليًا، في ظل انتهاء عقود ثلاثة من أبرز لاعبي الفريق، وهم: حارس المرمى ياسر المسيليم، ولاعب الوسط سلمان المؤشر، والمهاجم مهند عسيري.

ودخل الثلاثي: المؤشر، والمسيليم، وعسيري، الفترة الحرة منذ أشهر قليلة، والتي تتيح لهم التفاوض أو التوقيع مع أي نادٍ دون الرجوع لإدارة الأهلي، حيث تنتهي عقودهم في يونيو المقبل.

وتأتي أزمة الإدارة في الوقت الحالي، بحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“، بسبب التوقعات بوجود صعوبات مالية قد تواجه الأندية خلال الفترة المقبلة، في ظل أزمة فيروس كورونا، مما يجعل خطواتها التعاقدية محدودة ومدروسة نتيجة الأوضاع التي ستلقي بظلالها على جميع الأندية الرياضية العالمية والظروف الحالية، والتي علقت النشاط الرياضي وأوقفت المنافسات المحلية، بقرار من قبل وزارة الرياضة السعودية.

وتنتظر إدارة النادي قرار اتحاد الكرة بشأن استكمال الموسم الرياضي من عدمه، خصوصًا أن الوضع غامض، وغير معروف إن كانت العقود ستنتهي أم سيصدر قرارًا باستكمال العقود لنهاية الموسم.

وتتجه النيّة لدى الإدارة الأهلاوية لوضع ملف تجديد عقود اللاعبين مع النادي، والتي ستنتهي مع نهاية الموسم الرياضي الحالي على طاولة الصربي فلادان ميلوفيتش، مدرب الفريق، لتحديد مدى إمكانية الاستفادة من الأسماء التي ستنتهي عقودهم من عدمه.

من جهة أخرى، قالت مصادر إعلامية، إن اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، يرغب في فك ارتباطه مع النادي والعودة للدوري التركي من جديد، وإنه في انتظار أي عروض قوية من هناك للعودة.

وتعاني معظم البلاد حول العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد، من بينهم السعودية، مما أدى لتوقف جميع مظاهر الحياة الكروية، الأمر الذي أثّر سلبيًا على الأندية واللاعبين.