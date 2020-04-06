سعيد العويران يثير جدلا بتصريحاته الهجومية ضد الناقدين عدنان جستنيه وعبدالرحمن الجماز (فيديو)

هاجم سعيد العويران، نجم نادي الشباب السعودي السابق، الإعلامي الرياضي، عدنان جستنيه، بسبب تغريداته ضد بعض اللاعبين، كما وجه انتقادات للناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز، خلال حلوله ضيفا على برنامج ”الحصاد الرياضي“، عبر قناة ”24 الرياضية“، مساء الأحد.

وقال ”العويران“ في تصريحات تلفزيونية: ”جستنيه يتخانق مع الدنيا كلها، وكنا سويا على أحد الجروبات في واتساب وطالبت بطرده منه لأنه أخطأ في حق اللاعب خالد قهوجي وعلينا أن نحترم بعضنا ومعنا ناس محترمين ولاعبين كبار، ولما أقابله منذ عام، وإلى يومه حاقد على منصور البلوي، رئيس الاتحاد الأسبق، الذي أدخله الإعلام“.

وأضاف: ”مشكلة جستنيه إنه خلط الفن مع الكرة لأنه قبل كان في عالم الفن، الله أعلم طايح حاجة على رأسه زمان“.

كما وجه انتقادات للجماز لدفاعه عن جستنيه، قائلا: ”جستنيه قال في يوم من الأيام على حسين عبدالغني به سرطان وأيضا على محمد نور، وأنت يا جماز وضعت من قبل مانشيت ما يضعه واحد يهودي“.

هل أخطأ أو كذب #سعيد_العويران عندما قال للجماز .. أنت كتبت مانشيت مايكتبه حتى يهودي .. ؟

ما إنسى أذكر أن الجماز من ملحقات الإعلام الهلالي صاحب الكلمة العبرية "شالوم" ..! pic.twitter.com/7d8mTDGaBU — ^ #زرقاء_العالمية ^ (@dz9s) April 6, 2020

دفاع جستنيه

من جانبه رد عدنان جستنيه على العويران، قائلا: ”“لن أرد على الإساءات التي جاءت على لسان العويران، ولكن أحببت أن أوضح بعض ما قاله، أنا لم أقل أي شيء عن خالد قهوجي في الجروب الذي يقول عليه، وتحدثت عن عقلية اللاعب الاحترافية ولما وجدت أن الموضوع سيأخذ بعدا آخر حذفت التغريدة، ولا يمكن أن يكون الناقد حاقدا على لاعب ولكن نطرح الآراء فقط لا يمكن أفكر بهذا الشكل“.

وأضاف: ”العويران يقول إنه لم يقابلني من سنة ولكني قابلته في حفل اعتزال ياسر القحطاني، وسعدت بحديث تركي آل الشيخ وقتها بتنظيم حفل اعتزال له ووجهت له نصيحة وقتها، ولا يوجد شيء بيني وبين العويران إطلاقا وأتمنى يتم تنظيم له حفل اعتزال، ويمكن هذا الموضوع عامل له بعض القلق، وفيه بعض الحميمية بينه وبين النصراويين، وهو قال كلام لا يقبله أحد على نفسه، ونحن دورنا تقويمي ولكن هو يريدنا أن ننزلق في حديث لن أقوم به، والله يهديه“.