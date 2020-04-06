حسين عبدالغني: لم أفكر أبدا في الاعتزال حاليا.. ويجب ترحيل عودة الدوري السعودي إلى الموسم المقبل (فيديو)

يرى حسين عبدالغني، قائد النادي الأهلي السعودي، أن أفضل حل لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، هو ترحيل عودتها مع بداية الموسم المقبل.

وقال عبدالغني في حوار مع برنامج ”صدى الملاعب“، مساء الأحد: ”لم أفكر أبدا في الاعتزال بعد توقف النشاط الرياضي، وكل تركيزي منصب حاليا على الاستعداد لاستئناف مسابقتي الدوري والكأس، بعد التخلص من وباء فيروس كورونا، وبعد نهاية الموسم الرياضي الحالي، سأتخذ قراري النهائي، سواء بالاعتزال أو الاستمرار“.

وأضاف: ”أفضل إنجاز تاريخي لي هو التأهل إلى مونديال 1998، مع المنتخب السعودي، هو الأفضل طوال مسيرتي الكروية، لأنه هو الأول لي مع المنتخب، لذلك كان له طعم خاص، رغم مشاركتي مع الأخضر في الأولمبياد“.

وعن متابعته للدوري الإنجليزي ومصيره، أشار: ”أتوقع تتويج ليفربول بالبريميرليغ، وإن شاء الله النجم المصري محمد صلاح يرفع كأس بطولة الدوري، الدوري الإنجليزي لن يلغى هذا الموسم بسبب كورونا، أعتقد بنسبة كبيرة سيتم ترحيل الدوري لكن إلغاءه فيه ظلم كبير“.

حسين عبد الغني واثق من تتويج ليفربول بالدوري ورفع صلاح للكأس #صدى_الملاعب#mbc1 pic.twitter.com/uMEcHQIpV6 — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) April 5, 2020

وشدد عبدالغني، على أنه كان يتمنى أن يلعب في يوم من الأيام، مع فريق ليفربول، على الرغم من وجود أندية عالمية أخرى كبيرة مثل: برشلونة، وريال مدريد، ومانشستر يونايتد.

وعن مصير مسابقة الدوري السعودي، أوضح: ”في رأيي ترحيل الدوري إلى الموسم المقبل الحل الأمثل، لا أظن أن اللاعبين بمقدرتهم خوض المباريات مباشرة، حال انفراج أزمة كورونا، حيث يحتاج اللاعب إلى تدريبات وتأهيل بين شهر و45 يوما على الأقل، فكرة القدم لعبة جماعية تعتمد على التواصل، والأندية تتوقف منذ فترة طويلة“.

حسين عبد الغني يتوقع مصير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان #صدى_الملاعب#mbc1 pic.twitter.com/sSC7gKY5ab — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) April 5, 2020

كما أعرب عبدالغني، عن ثقته في عودة الفريق، إلى منصات التتويج قريبا، موضحا: ”النادي الذي يملك رئيسا طموحا مثل عبدالإله مؤمنة، ومدير كرة عاشق للكيان كالأمير منصور بن مشعل، بالتأكيد سيعود لمنصات التتويج، كما أن المشاكل الإدارية، وتغيير المدربين، أثر على نتائج الفريق، وجعل الراقي يبتعد عن المنافسة على لقب الدوري“.

وأردف: ”رغم هذه الأزمات الإدارية، إلا أن اللاعبين يبقون المسؤولين في المقام الأول عن النتائج السيئة، وأنا أول المتهمين بهذا التراجع“.

وأبدى عبدالغني تفاؤله بعودة قريبة لفريق الاتحاد، مشددا على أن تجاوز الفريق للصعاب التي يمر بها من شأنه أن يخدم الأهلي أيضا، وأشار: ”أعتقد أن الاتحاد سيعود قريبا، أي فريق كبير في العالم يمر بظروف صعبة، وتراجع في المستوى لأعوام أحيانا، وذلك ما يواجه الاتحاد، وبرأيي طالما أن جماهيره تتفاعل معه إلى هذا الحد، فهو قادر على النهوض، وذلك سيكون من صالح الأهلي، فلا اتحاد من دون أهلي، ولا أهلي من دون اتحاد“.

وعن تسميته بالأسطورة، قال: ”لا أفكر أبدا بالألقاب والمسميات، لقب الأسطوة لا يعنيني مطلقا، ربما أن مثل هذه الأمور تشكل فارقا لدى الجماهير، أو هي من تفضل وصف اللاعبين بها، ولكن من جهتي لا أهتم“.

النشاط الرياضي في السعودية، متوقف في الوقت الحالي، كإجراء احترازي لمواجهة تفشي ”كورونا“، والذي ضرب كافة الدول، وأسفر عن إصابة أكثر من مليون شخص، ووفاة ما يقرب من 70 ألفا آخرين.

يذكر أن الهلال كان يتصدر لقب الدوري السعودي للمحترفين، قبل توقف النشاط، برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر ”الوصيف“.