بند في عقد ألكسندر بريغوفيتش مع الاتحاد السعودي يسمح للنادي بالتخلص منه

كشفت مصادر قريبة الصلة للغاية بإدارة نادي الاتحاد السعودي عن مفاجأة سارة في أزمة النادي مع المهاجم ألكسندر بريغوفيتش بعد الأزمة التي تعرض لها اللاعب واعتقاله وحبسه وفرض الإقامة الجبرية عليه لثلاثة أشهر في بلاده.

وبحسب ما ذكرته تلك المصادر، فإنه يحق لنادي الاتحاد فسخ عقد بريغوفيتش بعد حبسه 3 أشهر وتوفير ”19 مليون يورو“، وذلك بحسب بند ”تشويه سمعه الاتحاد“ في عقد اللاعب.

ويرغب الاتحاد منذ الفترة الشتوية السابقة في التخلص من اللاعب، بيد أن مستحقاته تقف حجر عثرة أمام الإدارة في تسريحه، حيث طالب اللاعب بالحصول على كافة مستحقاته.

يذكر أن الشرطة الصربية اعتقلت ألكسندر بريغوفيتش، أمس الجمعة، لخرقه حظر التجول المفروض في صربيا؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقل التلفزيون الصربي الرسمي عن فلاديمير ريبيتش، قائد الشرطة الوطنية في الدولة الواقعة في منطقة البلقان، قوله:“اعتقل بريغوفيتش مع عدة أشخاص آخرين وحولوا إلى مكتب الادعاء“.

وأضاف المسؤول الأمني:“انتهكوا حظر التجول عندما كانوا يتناولون الشراب في بهو مطعم في أحد فنادق بلغراد، بعد موعد بدء سريان الحظر في الـ 17:00، وكانوا أكثر من 5 أشخاص في المجمل“.

وأوضح ريبيتش:“الفندق أيضًا يتحمل مسؤولية؛ لأن القواعد تنص على عدم تقديم أي أطعمة أو مشروبات.. فيما عدا توصيل الطلبات للمنازل“.

وكانت تقارير صحفية قد أوضحت أن البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، مهاجم الوحدة السعودي، أصبح على رادار الاتحاد، من أجل ضمه في الميركاتو الصيفي المقبل، بناءً على طلب المدرب كاريلي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”عكاظ“، اليوم الأحد، فإن أنسيلمو دخل ضمن القائمة المرشحة للانتقال إلى صفوف الاتحاد، خاصة بعد المستوى المميز الذي قدمه مع فريقه الوحدة خلال منافسات الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة، أن كاريلي شدد على أن يتم اختيار اللاعبين المحليين والأجانب، بناءً على رؤيته الفنية، لسد العجز في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم خلال الانتقالات الصيفية.