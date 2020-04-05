أنسيلمو مهاجم الوحدة على رادار نادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية على أن البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، مهاجم الوحدة السعودي، أصبح على رادار الاتحاد، من أجل ضمه في الميركاتو الصيفي المقبل، بناء على طلب المدرب كاريلي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”عكاظ“، يوم الأحد، فإن أنسيلمو دخل ضمن القائمة المرشحة للانتقال إلى صفوف الاتحاد، خاصة بعد المستوى المميز الذي قدمه مع فريقه الوحدة خلال منافسات الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة، أن كاريلي شدد على أن يتم اختيار اللاعبين المحليين والأجانب، بناء على رؤيته الفنية، لسد العجز في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم خلال الانتقالات الصيفية.

وأوضحت أن الاتحاد، يعول على مدربه البرازيلي في إقناع اللاعب بالانضمام للنمور، خاصة أنه تولى تدريبه في الموسم الماضي، إبان فترة تواجده على رأس الجهاز الفني لفرسان مكة.

وشارك المهاجم البرازيلي، مع الوحدة في 17 مباراة، استطاع تسجيل 8 أهداف، وصنع اثنين.

ويعد أنسيلمو، هدفا لنادي الهلال، حيث يسعى الزعيم للتعاقد مع المهاجم البرازيلي، لتعويض الرحيل المنتظر لكل من عمر خربين، وكارلوس إدواردو.

وانضم أنسيلمو صاحب الـ31 عاما لفريق الوحدة، في يوليو 2018، قادما من إنترناسيونال البرازيلي، ويرتبط بعقد يمتد حتى يونيو 2020 المقبل.

ويحتل فريق الوحدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 39 نقطة، حصدهم خلال 22 جولة قبل تعليق النشاط، من 13 انتصارا و9 هزائم.