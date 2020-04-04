 حاتم المسحل نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي يعلن شفاءه من فيروس كورونا – إرم نيوز‬‎

حاتم المسحل نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي يعلن شفاءه من فيروس كورونا

حاتم المسحل نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي يعلن شفاءه من فيروس كورونا

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشف حاتم المسحل، نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي، عن شفائه من فيروس كورونا المستجد.

ونشر المسحل رسالة، يوم السبت، عبر حسابه على ”تويتر“، قال فيها: ”اليوم السبت 11 شعبان (4 أبريل)، الحمد لله نتيجة عينة يوم 6 شعبان (سلبية) وتعني خلو الجسم من كورونا بانتظار نتائج فحص يوم الخميس، حال كانت سليمة تعني الشفاء بإذن الله“.

وكان نائب رئيس الاتفاق قد أعلن إصابته بفيروس كورونا في 22 مارس الماضي، بعد خضوعه للفحص الطبي إثر عودته من مدينة لندن، مضيفًا أنه كان متواجدًا بمطار هيثرو الذي كان يكتظ بالمسافرين أثناء عودته إلى المملكة.

وأشار نائب رئيس نادي الاتفاق إلى أنه تواصل بعد ذلك مع خدمة وزارة الصحة، وخضع آنذاك لحجر صحي لمدة 14 يومًا في مجمع الدمام الطبي.

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