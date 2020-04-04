حاتم المسحل نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي يعلن شفاءه من فيروس كورونا

كشف حاتم المسحل، نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي، عن شفائه من فيروس كورونا المستجد.

ونشر المسحل رسالة، يوم السبت، عبر حسابه على ”تويتر“، قال فيها: ”اليوم السبت 11 شعبان (4 أبريل)، الحمد لله نتيجة عينة يوم 6 شعبان (سلبية) وتعني خلو الجسم من كورونا بانتظار نتائج فحص يوم الخميس، حال كانت سليمة تعني الشفاء بإذن الله“.

اليوم السبت ١١ شعبان (٤ أبريل) الحمد لله نتيجة عينة يوم ٦ شعبان (سلبية) وتعني خلو الجسم من #كورونا بانتظار نتائج فحص يوم الخميس في حال كانت سليمة تعني الشفاء بإذن الله (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهّركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم) — حاتم المسحل???????? (@hatimalm) April 4, 2020

وكان نائب رئيس الاتفاق قد أعلن إصابته بفيروس كورونا في 22 مارس الماضي، بعد خضوعه للفحص الطبي إثر عودته من مدينة لندن، مضيفًا أنه كان متواجدًا بمطار هيثرو الذي كان يكتظ بالمسافرين أثناء عودته إلى المملكة.

وأشار نائب رئيس نادي الاتفاق إلى أنه تواصل بعد ذلك مع خدمة وزارة الصحة، وخضع آنذاك لحجر صحي لمدة 14 يومًا في مجمع الدمام الطبي.