هل يتم تمديد إيقاف فهد المولد نجم نادي الاتحاد السعودي بسبب تعليق النشاط الكروي؟

شدد الدكتور محمد صالح القنباز، رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، على أن القرار الاحترازي بتعليق وزارة الرياضة للأنشطة الرياضية ومن بينها مسابقة الدوري للحد من انتشار فيروس كورونا، ليس له علاقة بقرار اللجنة بإيقاف فهد المولد مهاجم نادي الاتحاد السعودي.

وكان المولد قد تم إيقافه لمدة عام كامل بدءًا من مايو الماضي بسبب ثبوت وجود مادة محظورة هي الأمفيتامين في دمائه خلال فحص اعتيادي عن المنشطات خضع له عقب مباراة الاتحاد أمام النصر الموسم الماضي.

كما توقف النشاط الكروي وخاصة الدوري السعودي بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا، وهو الأمر الذي جاء لصالح المولد، إذ ستُتاح له فرصة عدد أكبر من المباريات هذا الموسم.

وقال القنباز لصحيفة ”الاقتصادية“، يوم السبت: ”عقوبة المولد ومدتها ليس لها علاقة بتعليق أو تأجيل أي منافسة رياضية، هي مرتبطة بمدة العقوبة فقط، الوضع الحالي الطارئ لن يغير شيئا في موعد عودة المولد لتمثيل فريقه محليا أو خارجيا“.

فهد المولد يواصل تدريباته والحفاظ على لياقته تمهيداً للعوده بعد 40 يوم ???? pic.twitter.com/UkHniyb928 — المدرج الذهبي (@AImodrj) March 30, 2020

وأوضح: ”كما أن عودة اللاعب إلى التدريب وفق النظام الذي يسمح له بالعودة للتمارين قبل انتهاء فترة الإيقاف بشهرين“.

ويواصل المولد برنامجه التدريبي برفقة مدرب خاص، وبمتابعة الجهاز الفني عبر تقارير يومية، من أجل تجهيزه بشكل كبير للعودة إلى الملاعب بعد انقضاء فترة عقوبته.

يُذكر أن مباراة الاتحاد ضد النصر مجدولة ضمن الجولة الـ29 وقبل الأخيرة من الدوري السعودي.