الشرطة الصربية تعتقل ألكسندر بريغوفيتش مهاجم نادي الاتحاد السعودي

قالت الشرطة، اليوم السبت، إنها اعتقلت المهاجم الصربي ألكسندر بريغوفيتش، أمس الجمعة؛ لخرقه حظر التجول المفروض في صربيا؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقل التلفزيون الصربي الرسمي عن فلاديمير ريبيتش، قائد الشرطة الوطنية في الدولة الواقعة في منطقة البلقان، قوله: ”اعتقل بريغوفيتش مع عدة أشخاص آخرين وحولوا إلى مكتب الادعاء“.

وأضاف المسؤول الأمني: ”انتهكوا حظر التجول عندما كانوا يتناولون الشراب في بهو مطعم بأحد فنادق بلغراد، بعد موعد بدء سريان الحظر في الـ 17:00، وكانوا أكثر من 5 أشخاص في المجمل“.

وأوضح ريبيتش: ”الفندق أيضا يتحمل مسؤولية؛ لأن القواعد تنص على عدم تقديم أي أطعمة أو مشروبات.. فيما عدا توصيل الطلبات للمنازل“.

وفرضت الحكومة الصربية حظرا للتجول، من الـ 17:00 وحتى الـ 05:00 صباحا، خلال أيام الأسبوع، في حين فرضت حظرا أشد صرامة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بداية من الساعة الـ 13:00 السبت، وحتى الـ 05:00 من صباح الإثنين؛ بهدف احتواء العدوى.

كما طلبت الحكومة من السكان عدم الخروج في نزهات أو ممارسة أي أنشطة ترفيهية، وكذلك تجنب أي تجمعات عامة؛ للحد من انتشار الفيروس.

وحتى الآن، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في صربيا 1476 حالة، إضافة إلى 39 حالة وفاة.

وبهذا أصبح بريغوفيتش الذي يلعب لنادي الاتحاد السعودي، ثاني لاعب صربي تعتقله الشرطة بسبب خرق حظر التجول في بلاده، بعد لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد.

ووجهت اتهامات إلى بريغوفيتش في 19 مارس آذار الماضي؛ بعد أن غادر منزله في إحدى ضواحي بلغراد، حيث كان من المفترض أن يقضي فترة حجر صحي إلزامي لمدة 28 يوما، بعد عودته لبلاده قادما من إسبانيا.