سبب جديد يعجل رحيل سيباستيان جيوفينكو عن نادي الهلال السعودي (صورة)

باتت أيام الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، محترف نادي الهلال السعودي مع الزعيم، معدودة بسبب الأحداث الراهنة، فبعد خروج اللاعب في تصريحات أبدى فيها رغبته في العودة من جديد للدوري الإيطالي، ظهر حدث آخر قد يعجل برحيله.

وتلقى جيوفينكو رسالة مؤثرة من نجله الذي يقيم في إيطاليا، حيث نشر اللاعب رسالته على موقع ”إنستغرام“، وجاء فيها: ”أبي العزيز، أفضل يوم بالنسبة إلي هو اليوم الذي أقضيه معك، أحب ممارسة كرة القدم معك، وأن أقضي أيام الإجازة معك ونأكل سويا، أحبك“.

وقالت صحيفة ”الشرق الأوسط“، إن جيوفينكو يتجه للبحث عن فرصة أخرى للاحتراف الموسم المقبل خارج نادي الهلال، وأبدى اللاعب رغبته في أن يعود للعب في الدوري الكندي، ويخوض هناك موسما احترافيا قبل العودة لإيطاليا واختتام مشواره الكروي في بلاده.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن رغبة نادي بارما الإيطالي في التعاقد مع جيوفينكو، البالغ من العمر 33 عاما، وقالت إنه عرض عليه الانتقال في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن القيمة المادية المرتفعة للاعب حالت دون إبرام أي اتفاق.