 وليد الفراج يكشف حقيقة استئناف الدوري السعودي بنظام المربع الذهبي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

وليد الفراج يكشف حقيقة استئناف الدوري السعودي بنظام المربع الذهبي (فيديو)

وليد الفراج يكشف حقيقة استئناف الدوري السعودي بنظام المربع الذهبي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

نفى الإعلامي وليد الفراج، وجود نية لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، في العمل بنظام المربع الذهبي لاستكمال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الفراج: ”المربع الذهبي ليس أحد الحلول المطروحة على الطاولة“.

وأوضح في رده على أحد المغردين عبر برنامج ”الدوري مع وليد“: ”إما استكمال الدوري أو إلغاءه“.

كان الفراج قد كشف في وقت سابق أنه سيتم تحديد موعد المباريات الجديدة عقب عيد الفطر المبارك، من أجل استكمال الجولات المتبقية.

وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت منتصف مارس، إيقاف النشاط الرياضي بالكامل في المملكة، لأجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس ”كورونا“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الاتحاد السعودي
الدوري السعودي
النصر السعودي
الهلال السعودي
تاريخ النشر
تاريخ التحديث