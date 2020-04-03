وليد الفراج يكشف حقيقة استئناف الدوري السعودي بنظام المربع الذهبي (فيديو)

نفى الإعلامي وليد الفراج، وجود نية لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، في العمل بنظام المربع الذهبي لاستكمال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الفراج: ”المربع الذهبي ليس أحد الحلول المطروحة على الطاولة“.

وأوضح في رده على أحد المغردين عبر برنامج ”الدوري مع وليد“: ”إما استكمال الدوري أو إلغاءه“.

#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج يرد على مغرد : المربع الذهبي ليس أحد الحلول المطروحة على الطاولة .. يا استكمال الدوري أو إلغاءه.#SBC pic.twitter.com/WAmsbqxuBv — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) April 3, 2020

كان الفراج قد كشف في وقت سابق أنه سيتم تحديد موعد المباريات الجديدة عقب عيد الفطر المبارك، من أجل استكمال الجولات المتبقية.

وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت منتصف مارس، إيقاف النشاط الرياضي بالكامل في المملكة، لأجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس ”كورونا“.