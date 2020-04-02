صحيفة: فالكاو لن يغادر تركيا إلى الهلال السعودي أو السد القطري.. وهذا هو الدليل

كشفت صحيفة ”onzemondial“ أن اللاعب الكولومبي رادميل فالكاو لن يغادر تركيا وناديه الحالي غلطة سراي، رغم الأنباء التي تحدثت عن ارتباط اسمه بكل من الهلال السعودي والسد القطري.

وقالت الصحيفة إن اللاعب يشعر بالراحة في تركيا، وإنه قدم تبرعاً ضخماً لأحد المستشفيات في مدينة أزمير كمساهمة منه في الوقوف مع البلد ضد جائحة كورونا.

وكانت تقارير قد ربطت اللاعب بالهلال ليكون بديلاً محتملاً عن المهاجم الفرنسي بافيتمبي غوميز الذي كان مرشحاً للرحيل، قبل أن تتحدث تقارير عن تمديد التعاقد بينه وبين الهلال.

كما ارتبط اسم اللاعب بنادي السد القطري، حيث قالت تقارير إن مدرب النادي تشافي طالب الإدارة بالتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة fotospor التركية إن السد مستعد لدفع 12 مليون يورو كراتب سنوي للاعب الكولومبي صاحب الـ 34 عامًا، بخلاف المقابل المادي لنادي غلطة سراي.