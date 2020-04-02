تركي آل الشيخ يعلن عودته لرئاسة النادي الأهلي الشرفية.. ويعد بصفقة مدوية لتعويض أحمد فتحي (صورة)

علقّ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس نادي ألميريا الإسباني، على رحيل اللاعب أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي المصري ومنتخب مصر عن النادي نهاية الموسم، مؤكدا أن من يريد الرحيل عن الأهلي فليرحل وسيأتي غيره ليكمل المسيرة.

وقال تركي آل الشيخ في منشور له عبر حسابه على موقع ”فيسبوك“ إنه تلقى اتصالا من محمود الخطيب رئيس النادي الذي شرح له وجهة نظره حول الخلافات التي حدثت بينهما أخيرا، لافتا إلى أنه تقبّل وجهة نظره.

ووجّه ”آل الشيخ“ رسالة لجمهور النادي الأهلي قائلا إن محمود الخطيب تواصل معه، وإنه تقبل وجهة نظره في بعض الخلافات التي نشبيت بينهما أخيرا، وتسببت في استقالة آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي.

وقال تركي آل الشيخ في منشوره: ”إنتوا عارفين سبب ابتعادي الفترة اللي فاتت لكن تلقيت اتصالا اليوم من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أخي الكابتن محمود الخطيب ووضح لي وجهة نظره وتقبلتها“.

ونشبت خلافات بين آل الشيخ والخطيب بسبب حول دور آل الشيخ في عدة أمور وعدم تفاعل الخطيب معها بالشكل المناسب، ما دفع آل الشيخ لتقديم استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي قبل أن يعلن عودته مجددا.

وتابع رئيس نادي ألميريا الإسباني قائلا: ”وعشان جمهور الاهلي مايباتش زعلان، اللي يمشي يمشي نجيب قدّو مية مرة“، في إشارة للتعاقد مع صفقة مدوية بدلا من أحمد قتحي الذي سيرحل بنهاية الموسم الحالي بعدما رفض تجديد عقده مع النادي الأحمر.



يذكر أن نادي بيراميدز يخطط للتعاقد مع فتحي خلال الموسم الجديد، بعد تقديم عرض يفوق ما قدمه الأهلي للاعب.