صحيفة: يوسف البلايلي يطلب فسخ تعاقده مع النادي الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية أن الجزائري يوسف البلايلي مهاجم النادي الأهلي السعودي، تقدم بخطاب رسمي لإدارة ناديه يفيد من خلاله برغبته في فسخ العقد.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”عكاظ“ السعودية فإن رغبة اللاعب في فسخ التعاقد تأتي لعدم استلام مرتباته الشهرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب وضع موعداً نهائياً لتسليمه مستحقاته المتأخرة في الـ 10 من أبريل الجاري، قبل أن يُنهي عقده مع النادي من طرف واحد.

الجدير بالذكر أن البرازيلي جوزيف دي سوزا سبق وتقدم بخطاب مماثل قبل أن تسلمه الإدارة راتب شهر وتصل إلى تسوية معه، تم من خلالها سحب الشكوى المقدمة ضد النادي، وهو الأمر الذي حدث مع الثنائي لوكاس ليما ودجانيني اللذين تسلما أيضاً راتب شهر خلال الأسبوع الماضي.