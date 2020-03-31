 مستشار قانوني: عدم خصخصة الأندية السعودية أنقذها من الإفلاس في ظل أزمة كورونا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

مستشار قانوني: عدم خصخصة الأندية السعودية أنقذها من الإفلاس في ظل أزمة كورونا (فيديو)

مستشار قانوني: عدم خصخصة الأندية السعودية أنقذها من الإفلاس في ظل أزمة كورونا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

يرى المستشار القانوني فهد بارباع، أن التأخر في خصخصة الأندية السعودية أنقذها من الإفلاس، في ظل جائحة فيروس كورونا التي ضربت كل أوصال الرياضة في العالم، وطالب أندية الدوري السعودي.

وقال بارباع في حواره مع برنامج ”الدوري مع وليد“: ”الحمد لله إن دعم الأندية السعودية من الدولة.. ولو خصخصت الأندية قبل 3 سنوات لأصبحت جميعها مفلسة اليوم.. وبالذات كرة القدم في أغلبية الدول خارجيا شركات ومستثمرين ولم أر أي اجتماعات من الأندية فيما يخص أزمة كورونا“.

وأشار: ”اجتماع اتحاد الكرة، غدًا الأربعاء، أعتقد أنه سيناقش تجديد عقود اللاعبين، التي تنتهي في مايو ويونيو المقبل، إلى نهاية الموسم الرياضي الحالي، والذي قد يمتد حتى أكتوبر ونوفمبر المقبلين“.

وأوضح المستشار القانوني، أن الاتحاد سيتخذ قرارًا حاسمًا أيضًا بخصوص رواتب اللاعبين، معتبرًا أن تخفضيها بنسبة 30%، هو الحل العادل في ذلك الوقت.

وأكد بارباع أن الأندية، مقبلة على مرحلة، ستضطر معها لإعادة حسابتها في كافة التعاقدات، سواء التي أبرمتها خلال العامين الماضيين، أو في السنوات القليلة المقبلة.

وأوضح: ”طالما الدولة لم تعلن عن حالة قوة قاهرة فالأندية تتجه لتخفيض الأجور مع استمرار تعليق عقود اللاعبين حتى انتهاء الأزمة، ومقبلين على مرحلة ستعاد فيها صياغة كثير من العقود ونعيد حساباتنا كثيرا حتى في موضوع أسعار اللاعبين“.

يذكر أن النشاط الرياضي السعودي متوقف في الوقت الحالي، ولأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد، والذي ضرب جميع دول العالم، وأسفر عن إصابة أكثر من 800 الف شخص، بينهم ما يقرب من 40 ألف حالة وفاة.

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