تقارير: اتجاه لتخفيض رواتب لاعبي ومدربي الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية النقاب عن نية عدد من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الاتجاه إلى تخفيض رواتب اللاعبين والمدربين.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية تقريرا أشارت فيه إلى أن الأندية ستقوم بتخفيض رواتب لاعبيها وأطقمها الفنية، بعد الاتفاق معهم، خلال فترة توقف الأنشطة الرياضية في السعودية، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتأتي هذه الخطوة رغبة من الأندية في تجاوز الأعباء المالية التي تقع على عاتقها.

وقال معيض الشهري، رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، إنه من المتوقع أن يبادر اللاعبون السعوديون والأجانب في الأندية إلى تخفيض الرواتب خلال فترة تعليق الأنشطة الرياضية في السعودية.

وأضاف الشهري في تصريحات للصحيفة ذاتها: “مبادرة اللاعبين ستساهم في تقليل آثار الأزمة المالية في جميع الأندية، خاصة أن كثيرا من نجوم كرة القدم العالمية بادروا إلى تخفيض رواتبهم دعما لأنديتهم في الأزمة التي تمر بها”.

وأكد الشهري أنهم في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي سيشمل جميع الاتحادات في العالم.

وأضح: ”من حق الفيفا مناقشة واتخاذ مثل هذه القرارات وفقا للمادة 27 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، التي نصت على أن حالات القوة القاهرة يبت فيها مجلس إدارة الاتحاد الدولي، وتكون قراراته نهائية، كون فيروس كورونا قوة قاهرة“.